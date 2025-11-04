Haberler

Türk sanat müziği ustası Süheyla Altmışdört son yolculuğuna uğurlandı

Türk sanat müziğinde önemli bir isim olan 99 yaşındaki müzik eğitimcisi Süheyla Altmışdört, bugün Şişli Cami'nde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçı, birçok tanınmış sanatçının hocasıydı ve öğrencileri ile sevenleri onun için duydukları derin üzüntüyü paylaştı.

  • Süheyla Altmışdört 99 yaşında hayatını kaybetti.
  • Süheyla Altmışdört Bülent Ersoy, Ahmet Özhan ve Coşkun Sabah gibi sanatçıların hocasıydı.
  • Süheyla Altmışdört Şişli Cami'nde cenaze töreni düzenlendikten sonra Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

99 yaşında hayatını kaybeden Müzik eğitimcisi, Türk sanat müziğinde hocaların hocası olarak anılan sanatçı Süheyla Altmışdört, Şişli Cami'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Türk sanat müziğinin usta ismi sanatçı Süheyla Altmışdört, dün hayatını kaybetti. Bülent Ersoy, Ahmet Özhan ve Coşkun Sabah gibi birçok sanatçının hocası olan Süheyla Altmışdört için bugün Şişli Merkez Cami'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene, Coşkun Sabah, öğrencileri ve sevenleri katıldı. 99 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Altmışdört, kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SABAH: BUGÜNLERE GELMEMDE ÇOK BÜYÜK ROLÜ VAR

Coşkun Sabah, "Kaybettik ama bendeki değeri çok çok büyük. Çünkü daha 17-18 yaşındayken hem Münir Nurettin Selçuk'a hem de Doktor Nevzat Atlığ hocamıza benden bahsedip, 'Bir talebem var, ismi Coşkun Sabah, bunu muhakkak dinleyin' diyen hocamızdı. Hocamızın bugünlere gelmemde çok büyük rolü var, emeği çok büyük bizde. Dünyanın mukadderatı, dünyanın düzeni, hayatın acı yönü. Ara sıra hayat bize gerçek yönünü gösteriyor. Bugün de hocamızla gösterdi. Üzüntülüyüz. Burada onun dostlarını, talebelerini görüyorum, eski yıllara gittik. Çok üzüntülüyüz. Çok önemli bir değerdi. Ruhu şad olsun. Biraz önce elimi tabutuna koydum, konuştum" dedi.

ÖNAL: MESLEĞİNE GÖNÜLDEN BAĞLIYDI

Yeğeni Şahika Önal: Teyzemi kaybettik. Bunun derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisi çok ilginç bir insandı. Mesleğine gönülden bağlıydı, öğrencilerine gönülden bağlıydı. Gençlerle genç olabilen bir insandı. Herkes onu ikinci anneleri olarak bilirdi. Kaybetmek çok acı oldu, eksikliğini çok hissedeceğiz diye konuştu.

"KONSERVATUVARA GİTMEMİ SAĞLAMIŞTIR"

Elif Önal ise, "Benim büyük teyzemdi. Tabii ki ailemizin en büyüğüydü son zamanda. Benim için yeri çok özeldir ama bir önemi de mesleğimin vesilesi olmuştur. Konservatuvara gitmemi o sağlamıştır. Şu anda Ankara Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim, konservatuvarda ve piyanistim. 6 yaşında 'Hadi Elif'i bir sınava sokalım' dedi ve bu benim hayatımın dönüm noktasıdır. Onun vesilesiyle mesleğime sahibim ifadelerini kullandı.

