Haberler

Türk Sağlık-Sen Samsun Şubesi 8. Olağan Genel Kurulu Toplandı

Türk Sağlık-Sen Samsun Şubesi 8. Olağan Genel Kurulu Toplandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Sağlık-Sen Samsun Şubesi'nin 8. Olağan Genel Kurulu, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, eski şube başkanı Yaşar Çekli anıldı ve yeni yönetim kurulu üyeleri seçildi.

Türk Sağlık-Sen Samsun Şubesi'nin 8. Olağan Genel Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen genel kurul, yoklama ve açılışın ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Divan teşekkülünün oluşturulmasının ardından açılış konuşmasını Türk Sağlık-Sen Samsun Şube Başkanı Gökhan Şahin yaptı.

Şahin konuşmasında, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski şube başkanı Yaşar Çekli'yi rahmetle anarak Çekli'nin sendikaya önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Genel kurulda yönetim, denetim ve disiplin kurullarının faaliyet raporları okunarak ibra edildi. Ardından yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu asil-yedek üyeleri ile üst kurul delegeleri seçildi.

Toplantı, dilek ve temennilerin alınmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu

9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki

İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki
Fenerbahçe'ye Merih Demiral transferinde şok engel

Fenerbahçe'ye Merih transferinde şok engel
Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor

Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.