Türk Sağlık-Sen Samsun Şubesi 8. Olağan Genel Kurulu Toplandı

Türk Sağlık-Sen Samsun Şubesi'nin 8. Olağan Genel Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen genel kurul, yoklama ve açılışın ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Divan teşekkülünün oluşturulmasının ardından açılış konuşmasını Türk Sağlık-Sen Samsun Şube Başkanı Gökhan Şahin yaptı.

Şahin konuşmasında, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski şube başkanı Yaşar Çekli'yi rahmetle anarak Çekli'nin sendikaya önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Genel kurulda yönetim, denetim ve disiplin kurullarının faaliyet raporları okunarak ibra edildi. Ardından yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu asil-yedek üyeleri ile üst kurul delegeleri seçildi.

Toplantı, dilek ve temennilerin alınmasının ardından sona erdi.