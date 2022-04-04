Türk Polis Teşkilatı, 177. yılını paylaştığı anlamlı video ile kutladı

Türkiye'nin gözbebeği konumunda bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Polis Teşkilatı, her fırsatta vatandaşın göğsünü kabartmaya devam ediyor. Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yıldönümü nedeniyle çok sayıda kutlama mesajı yayınlandı. Türk Polis Teşkilatı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama videosu da çok beğenildi. Paylaşılan kısa filmde, bir Polis Akademisi eğitmeninin, polis olma yolundaki öğrencilere yönelik tavsiye ve uyarıları etrafında şekilleniyor.

EĞİTİM GÖRÜNTÜLERİYLE BAŞLIYOR

Eğitmen, öğrencilere meslek hayatları boyunca nelerle karşılaşacaklarını bir bir anlatıyor. Polis Akademisi'ndeki eğitim görüntüleri ile başlayan film, emniyetin diğer birimleri ile devam ediyor.

POLİS TEŞKİLATININ TÜM ÜYELERİNE YER VERİLDİ

177'nci yıl filmi, başladığı gibi yine eğitimden sahnelerle son buluyor. Tanıtım filminde; özel harekât, terörle mücadele, havacılık, asayiş, çevik kuvvet, kriminal, koruma, deniz polisi, atlı polis, yunus, siber, Polis Arama Kurtarma ve trafik polisleri ile çarşı ve mahalle bekçilerine yer verildi. Filmde şehitler de unutulmadı. 4 dakika 30 saniye süren tanıtım filminde, Cebeci Polis Şehitliği'nden kareler de yansıtıldı.

YAKLAŞIK 1 AY BOYUNCA HUMMALI ŞEKİLDE ÇALIŞTILAR

Çekimleri Adana, İzmir, Van ve Ankara'da gerçekleştirilen film, yaklaşık 1 aylık bir çalışmanın ürünü.Senaryosu, Emniyet Teşkilatınca kaleme alınan tanıtım filminin çekimi de yine teşkilat personeli tarafından yapıldı. Filmin oyuncuları da polislerden oluştu.

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