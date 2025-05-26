Türk Mutfağı Haftası'nda Edirne Gülü Hasadı

Türk Mutfağı Haftası'nda Edirne Gülü Hasadı
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Dr. Sadık Ahmet Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri kapsamında Edirne güllerini hasat etti. Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, etkinliklerin gastronomik zenginliği tanıtmayı amaçladığını belirtti.

"Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında şef adayı öğrenciler, Edirne güllerini hasat etti.

Dr. Sadık Ahmet Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Karaağaç yerleşkesindeki Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Boya Bitkileri Bahçesi'nde yetiştirilen gülleri topladı.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında çeşitli etkinliklerin devam ettiğini söyledi.

Edirne ve Türkiye'nin gastronomik zenginliğini en iyi şekilde anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Soytürk, yemek atölyeleri, tadım ve sunum programlarının sürdürüldüğünü dile getirdi.

Öğrencilerle gül hasadı yaptıklarını belirten Soytürk, şunları kaydetti:

"Edirne, zengin ve bereketli topraklara sahip. Meriç, Arda ve Tunca nehirlerinin suladığı topraklarda Edirne gülü bahçelerimiz var. Edirne, Osmanlıya yüz yıla yakın payitahtlık yapmış bir şehir. Edirne Sarayı'nın bahçesinde pek çok endemik bitki yetiştirilip lezzetli yemekler yapılıyordu. Has Bahçe'de yetiştirilen güllerden Edirne gülünü toplayıp öğrencilerle şef Hasan Çetin'in koordinasyonunda gül reçeli yapılacak. Tarihteki aynı reçeteyi uygulayacağız."

Şef Hasan Çetin de Edirne Sarayı'nda gülün pek çok yemekte kullanıldığını söyledi.

Sarayda 12 ay üretim yapılan reçelhanenin bulunduğunu belirten Çetin, "O dönem tatlılarının önemli bölümünü gül ve benzeri bitkilerden yapılan reçeller oluşturuyordu." dedi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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