Türk mutfağı, "Bir Sofrada Miras" temasıyla Roma'da tanıtıldı

Türk mutfağının öne çıkan lezzetleri, "Bir Sofrada Miras" temasıyla İtalya'nın başkenti Roma'da tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, her yıl Türkiye'de ve tüm dünyada etkinliklerle kutlanan ve bu yılki teması "Bir Sofrada Miras" olarak açıklanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında dün akşam Roma'da program düzenlendi.

Roma'da önde gelen bir restorandaki etkinliğe, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Kolezyum Müdürü Simone Quilici, İtalya'da yaşayan Türk aktör Mehmet Günsür, İtalya Dışişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı'ndan davetliler, İtalyan turizm sektöründen temsilciler ile İtalyan basınından gastronomi alanında uzman yazar ve gazeteciler katıldı.

Etkinlikte, Türk şef Ozan Kumbasar ile İtalyan şef Francesco Apreda işbirliğinde, Türk mutfağından baharatlı patlıcan ile Antep fıstığı ve erik, yavaş pişmiş kuzu tandır ve karadut, baklava ve sütlaç gibi tanıdık lezzetler ve Türk gastronomisinin çağdaş yorumlarını içeren tatlar ikram edildi.

İkramlarda kullanılan malzemelerin ve pişirme tekniklerinin tüm detaylarıyla konuklara anlatıldığı etkinlikte, Türk mutfağının sadece yemeklerden oluşan bir gastronomi alanı değil, tarihsel birikim, kültürel aktarım, üretim pratiği ve ortak yaşam hafızasının taşıyıcısı olan yaşayan bir miras olduğu aktarıldı.

Konuklar, sunumu ilgiyle izledi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
