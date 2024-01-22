Türk-Macar Kültür Yılı Ankara'da Sergi ve Konserlerle Başladı

TÜRK- Macar Kültür Yılı açılış etkinlikleri; İstanbul ve Budapeşte'de düzenlenen açılış organizasyonlarının ardından Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada'da 22 Ocak Macar Kültür Günü özelinde sergi ve konserlerle başladı.

1923 yılında imzalanan Türk-Macar Dostluk Anlaşması'nın 100'üncü yıl dönümü sebebiyle Türkiye ve Macaristan'da kutlanan '2024 Türk-Macar Kültür Yılı' organizasyonları Ankara'da başladı. CSO Ada'da düzenlenen etkinliğe; Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'in yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı Müsteşarı Péter Hoppál, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Nicholas Meyer-Landrut, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ve davetliler katıldı. Macar cam sanatçılarının eserlerinden oluşan 'Glassification Hu' isimli serginin açılış töreni gerçekleştirildi. Serginin açılış konuşmasını yapan Peter Hoppal, 2024 senesi boyunca iki ülkenin de farklı şehirlerinde kültür yılı vesilesiyle birçok etkinlik düzenleneceğini söyledi. Büyükelçi Matis ise Macaristan Dışişleri ve Ticaret bakanlıklarının, bugün açılışı yapılan sergi gibi pek çok gezici sergilere başladığını belirterek, "2022 uluslararası cam yılıydı; 2023 yılı Aralık ayında el işi, zanaat ürünlerimizin UNESCO'nun insanlığın somut olmayan kültürel mirası listesine kaydedilmesi bu sergiyi daha da değerli kılmaktadır. Ankara'da bu güzel akşamı birlikte kutluyoruz. Türkiye ve Macaristan ortak kültür yılını başlattık. Kültür yılı; birbirimizin kültürünü daha iyi tanımaya, dostluğumuzun daha da güçlendirilmesine vesile olacaktır" dedi.

'2025 YILI TÜRKİYE-MACARİSTAN BİLİM VE İNOVASYON YILI OLACAK'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Bakan Mehmet Fatih Kacır, 2023 yılının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Budapeşte ziyaretinde; Türk-Macar Kültür Yılı açılışını gerçekleştirdiğini, 1 yıl boyunca bu asırlık dostluğu hatırlatmak adına pek çok kültürel etkinliğe hem Türkiye'de hem Budapeşte'de ev sahipliği yapacaklarını duyurduklarını hatırlatarak, "Bugün de bu etkinliklerin en güzellerinden birinde buluşmuş olduk. Hem bu sergide hem de konserin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'ETKİNLİKLERİ HEP BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Türkiye ve Macaristan arasındaki dostluğun 101'nci senesinde olduğunu ifade eden Bakan Kacır, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la açıkladığı üzere 2025 yılında da Türkiye-Macaristan Bilim ve İnovasyon Yılı etkinlikleri hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bu yıl da 2025'in hazırlıklarını beraberce sürdüreceğiz. Türk-Macar dostluğunun bizim için çok kıymetli olduğunu vurgulamak istiyorum" dedi.

Konuşmaların ardından; Pannon Filarmoni Orkestrası'nın düzenlediği konserde dünyaca ünlü Macar besteciler Zoltan Kodaly ve Bela Bartok'un tanınmış eserlerinin yanı sıra Ahmet Adnan Saygun'un 5 No'lu Senfonisi icra edildi.