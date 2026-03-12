TÜRKPA ile Türk Kültür ve Miras Vakfı arasında işbirliği mutabakatı imzalandı

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) ile Türk Kültür ve Miras Vakfı arasında işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova, TÜRKPA Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasan'ı ziyaret etti.

Raimkulova, Hasan'ı TÜRKPA Genel Sekreterliği görevine yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik ederek, Türk Kültür ve Miras Vakfının faaliyetlerini anlattı.

Hasan da TÜRKPA'nın faaliyetleri hususunda Raimkulova'yı bilgilendirdi.

Raimkulova, TÜRKPA heyetini nisanda Gaziantep'te düzenlenecek "Türk Kültürel Mirası: Kültür Varlıklarının Yasa Dışı Ticaretiyle Mücadele" konulu konferans ve çalıştaya davet etti.

Görüşmenin ardından Hasan ve Raimkulova, TÜRKPA ile Türk Kültür ve Miras Vakfı arasında işbirliğinin güçlendirilmesini öngören mutabakat zaptına imza attı.