Türk Kızılayı, Sudan'da yerinden edilmiş yaklaşık 1200 aileye gıda kolisi dağıttı

Türk Kızılayı, Sudan'ın Port Sudan şehrinde çatışmalar nedeniyle yerinden edilen yaklaşık 1200 aileye gıda kolisi dağıtımında bulundu. Yardımlar, Sudan Kızılayı ile işbirliği içinde gerçekleştiriliyor.

PORT Türk Kızılayı, Sudan'ın doğusundaki Port Sudan şehrinde çatışmalardan ötürü yerinden edilmiş yaklaşık 1200 aileye gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.

Türk Kızılay Sudan Ekip Başkanı Cesur Dervişoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türk Kızılay Sudan İnsani Yardım Operasyonu kapsamında insani yardım faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir." dedi.

Bu yardımların Sudan Kızılayı ile işbirliğinde yürütüldüğünü belirten Dervişoğlu, "Bu çerçevede Türk Kızılayın kıymetli bağışçılarının destekleriyle Port Sudan'da bulunan el-Sanaiye Kampı'nda yerinden edilmiş ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yaklaşık 1200 adet gıda kolisi dağıtımı yaptık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
