Türk Kızılayı'nın 157. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

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Kırklareli'nde Türk Kızılayı'nın 157. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve saygı duruşuyla gerçekleştirildi. Açıklamada, Kızılay'ın köklü geçmişiyle insan odaklı çalışmaları ve toplumsal dayanışmanın simgesi olduğu vurgulandı.

Kırklareli'nde Türk Kızılayın 157. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Türk Kızılay Kırklareli İl Merkezi yönetim kurulu üyeleri, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu.

Türk Kızılay Kırklareli İl Merkezi Başkanlığından yapılan açıklamada, Türk Kızılayın 157 yıllık köklü geçmişiyle, gönüllülerinin ve bağışçılarının desteğiyle büyüyerek Türkiye'nin en geniş kapsamlı iyilik hareketi olmaya devam ettiği belirtildi.

Türk Kızılayın 11 Haziran 1868'den bugüne insan odaklı çalışmalarıyla hem Türkiye'de hem de dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerinin yanında durduğunu aktarılan açıklamada, tarih boyunca milletin yardımlaşma ve dayanışma anlayışının simgesi haline gelerek toplumun gönülden desteğiyle güçlenmeye devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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