Türk Kızılayı'nın 157. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Kırklareli'nde Türk Kızılayın 157. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Türk Kızılay Kırklareli İl Merkezi yönetim kurulu üyeleri, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu.

Türk Kızılay Kırklareli İl Merkezi Başkanlığından yapılan açıklamada, Türk Kızılayın 157 yıllık köklü geçmişiyle, gönüllülerinin ve bağışçılarının desteğiyle büyüyerek Türkiye'nin en geniş kapsamlı iyilik hareketi olmaya devam ettiği belirtildi.

Türk Kızılayın 11 Haziran 1868'den bugüne insan odaklı çalışmalarıyla hem Türkiye'de hem de dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerinin yanında durduğunu aktarılan açıklamada, tarih boyunca milletin yardımlaşma ve dayanışma anlayışının simgesi haline gelerek toplumun gönülden desteğiyle güçlenmeye devam ettiği kaydedildi.