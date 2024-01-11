Türk Kızılayı Kış Koşullarında Kan Bağışı Kampanyası Başlattı

Türk Kızılay, Türkiye'nin birçok bölgesinde etkisini göstermeye başlayan kış koşullarında kan bağışlarının etkilenmemesi ve stokların artırılması için "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla kampanya başlattı.

Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, bir otelde düzenlenen programda, kış şartlarının hayatı iyice zorlaştırmasından önce kan stoklarını belirli bir seviyenin üzerine çıkarmak ve kan bağışı hakkında farkındalık oluşturmak için başlatılan ulusal kan bağışı kampanyasının tanıtımını yaptı.

Konuşmasında yaz ve kış ayları ile ramazanda kan bağışı sisteminin zorlandığını ifade eden Yılmaz, "Tam kışa girerken kampanyamızı kan stoklarımızı arttırmak için fırsat olarak görüyoruz." dedi.

Bağışçıların hiç tanımadıkları insanlarla gönül bağı kurduklarını belirten Yılmaz, güvenli kan temini projesinin büyüdüğünü, dünyanın en güvenilir kan yönetim sistemlerinden biri haline geldiğini, 69 kan bağış merkezi, 18 bölge kan merkezi, 300'den fazla mobil araç ve 2 bin 920 uzman personelin gece gündüz demeden bu organizasyonu yaptığını anlattı.

Kan veren kişinin sağlığının da kan alan kişininki kadar önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, bu sebeple kan alımından önce bağışçının fiziki muayenesinin yapıldığını bildirdi.

Testler yapıldıktan ve kullanımının güvenli olduğu kanıtlandıktan sonra kanların Türkiye genelindeki hastanelere teslim edildiğini aktaran Yılmaz, "Türkiye genelindeki tüm kan sistemi Kızılay tarafından yürütülüyor. Bu döngünün herhangi bir yerinde hasta ve Kızılay arasında para alışverişinin olması zaten sistem olarak mümkün değil. Kızılayın yaptığı kan sistemi kamu hizmetidir, devletimizin kontrolünde, sponsorluğunda yürüyen bir hizmettir." diye konuştu.

5 bin 651 kişi TÜRKKÖK sayesinde hayata tutundu

Yılmaz, 2023 yılını 2 milyon 674 bin ünite kan bağışıyla tamamladıklarını, bu rakamın ülkedeki kan kullanımının yüzde 87'sine karşılık geldiğini söyledi.

Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezinden (TÜRKKÖK) de bahseden Fatma Meriç Yılmaz, şunları kaydetti:

"TÜRKKÖK, kök hücre nakline ihtiyaç duyan hastalarımızın vericilere çok daha kolay ulaşabilmelerini sağlayan bir veri bankası. Bağışçılarımıza 'Kök hücre vericisi olmak ister misiniz?' diye soruyoruz. Kanlarını alıyoruz ve Sağlık Bakanlığı bunların testlerini gerçekleştiriyor. Birinin kök hücreye ihtiyacı olduğunda Sağlık Bakanlığının veri tabanına başvuruda bulunuluyor. Eşleşme sağlandığında vericilerimize 'eşleşme sağlandı' diye müjdeyi veriyoruz ve nakil gerçekleşiyor. Bugün sistemin içinde 1 milyon 75 bin 687 veri saklanıyor. Bugüne kadar sistem üzerinden 21 bin 106 eşleşme oldu, 5 bin 651 kişi bu sayede hayatına devam eder hale geldi."

18-65 yaş arası her sağlıklı kadının 4, erkeğin 3 ayda bir kan bağışlayabileceği bilgisini veren Yılmaz, düzenli kan bağışının şu an yüzde 47,5 olduğunu, bunu yüzde 80'lere çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Yılmaz, konuşmasının ardından düzenli kan bağışçılarına plaket takdim etti. Programın sonunda katılımcılar kan bağışında bulundu.