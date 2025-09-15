Türk Kızılayı, Gazze'deki Hastanelere Destek Projesi Başlatıyor

Türk Kızılayının, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de, 2 hastanenin destekleneceği projeyi hayata geçireceği bildirildi.

Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, beraberindeki heyetle, yardım faaliyetleri kapsamında işgal altındaki Batı Şeria'yı ziyaret etti.

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu ile Dışişleri Bakanlığı İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürü Büyükelçi Korhan Karakoç da ziyarette yer aldı.

Filistin Kızılayının Eriha şubesini ziyaret eden Türk heyeti, Filistin Kızılayı Genel Başkanı Yunus el-Hatib ve yerel yetkililerden bölge ve yaşadıkları zorluklar hakkında bilgi aldı.

Kızılay, Eriha'da özel gereksinimli Filistinli çocuklara kırtasiye yardımında da bulundu.

Filistin ziyareti hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Fatma Meriç Yılmaz, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin Kızılayına ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirterek, Uluslararası Kızılay Kızılhaç Hareketinin üyelerinin birbirlerine destek olduğunu dile getirdi.

Kızılay'ın Gazze'de yaptığı yardımlara değinen Yılmaz, "Gazze'nin içinde kendi delegasyonumuzla her gün 21 bin sıcak yemeği vermeye devam ediyoruz. Su dağıtımımıza devam ediyoruz. Mümkün oldukça gıda paketi dağıtımlarımıza devam ediyoruz." dedi.

Mısır'ın Ariş bölgesinde, Ürdün'de, Batı Şeria'da ve Gazze'de Türk Kızılay ekiplerinin bulunduğunu aktaran Yılmaz, yardımların ulaştırılabilmesi için hızlı organizasyon ve adaptasyon gerektiğine işaret etti.

Yılmaz, "Türk Kızılay olarak bizim görevimiz Türk milletinin oradaki kadınlara, çocuklara, masum insanlara gönderdiği emanetleri yerine ulaştırmak. Bu nedenle bizler bu tarz toplantılarımıza ziyaretlerimize devam ediyoruz, edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki İsrail saldırıları sürerken Batı Şeria'da da ciddi bir yerinden etme politikasının güdüldüğünü ve yerleşimci saldırılarının olduğunu kaydeden Yılmaz, İsrail'in hedefinin Gazze'den sonra Batı Şeria'yı ilhak etmek olduğunu vurguladı.

"Türk milleti elinden geleni yapıyor"

Bugün Filistin'de yaşananların yüzyılın sorunu olduğunu ve gelecekte herkesin bunlar olurken "biz gerekeni yaptık mı? diye kendisine soracağını dile getiren Yılmaz, Türk milletinin yaptıklarını şu sözlerle ifade etti:

"Ben Türk milletinin elinden geleni yaptığını görüyorum. Deprem bölgesinden 'oraya ulaştırın' diye bağışlar geliyor. Yurt içi ile Gazze'ye ulaştıracağımız kurban rakamları birbirine yakındı. İnsanlar hep Gazze'ye bağış yaptılar. Kendilerinden çok Gazze'deki çocukları ve kadınları düşündü benim ülkem. Dolayısıyla Türk milleti bize böyle büyük ve onurlu bir vazifeyi yüklemişken biz de Kızılay olarak Gazze'de, Mısır'da, Ürdün'de, Batı Şeria'da nerede olursa olsun emanetleri yerine ulaştırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

Kızılay'ın yeni projesini de AA aracılığıyla duyurmak istediğini dile getiren Yılmaz, "Filistin Kızılayının Gazze'de el-Emel ve Mevasi hastaneleri var. Kabiliyetinin ve kapasitesinin üzerinde çalışıyorlar. Onları da Türk Kızılay olarak bağışçılarımızın katkılarıyla desteklemek üzere bir proje başlatacağız. O hastanelerin gerek fiziksel altyapıları, gerek ilaç, gerek eğitim ihtiyacı, ne ihtiyaçları varsa onu karşılamak üzere bugün bir projeyi konuşup teknik ayrıntılarını netleştirip başlatmış olacağız." diye konuştu.