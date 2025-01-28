Türk Kızılayı, Deprem Bölgesine Kütüphane İnşa Ediyor

Türk Kızılayı Derneği Eskişehir Şubesi İl Merkezi Kadın Kolları, deprem bölgesinde inşa edilecek ve Türk Kızılay Kadın Gönülleri adına hayata geçirilecek olan kütüphane projesi için destek sağladı.

Türk Kızılay Eskişehir İl Merkezi Başkanı Egemen Temizsoy, projeye destek için düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, kütüphanelerin, bilgiye ulaşmanın ve eğitimin temel taşlarından olduğunu vurguladı.

Deprem bölgesindeki çocukların ve gençlerin umutlarını yeşertecek bu projenin hayata geçirilmesine destek verenlere teşekkür eden Temizsoy, "Bu anlamlı projeye gönüllü olarak katkıda bulunan Kızılay Kadın Teşkilatımıza, bağışçılarımıza ve bu iyilik hareketine destek olan Eskişehir halkına teşekkür ediyorum." dedi.

Türk Kızılayı Derneği Eskişehir Şubesi İl Merkezi Kadın Kolları Başkanı Gülay Güneş ise deprem bölgesindeki çocuklar için inşa edilecek kütüphanenin, onların hayata daha güçlü tutunmalarına vesile olacağini belirterek, bu anlamlı projede emeği geçen bağışçılara teşekkür etti.