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Türk Kızılayı, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 25. Yıl Dönümünde Anma ve Kan Bağışı Etkinliği Düzenledi

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Türk Kızılay, 17 Ağustos Marmara depreminin 25. yıl dönümü nedeniyle Kasımpaşa'da anma ve kan bağışı etkinliği düzenledi. Etkinlikte konuşan Türk Kızılay Beyoğlu Şube Başkanı Zafer Tahmaz, depremin yaralarını unutmamak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek için bir araya geldiklerini belirtti. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi ve katılımcılar kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay, 17 Ağustos Marmara depreminin 25. yıl dönümü nedeniyle Kasımpaşa'da anma ve kan bağışı etkinliği düzenledi.

kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Türk Kızılay Beyoğlu Şube Başkanı Zafer Tahmaz, 17 Ağustos 1999'da yaşanan büyük Marmara depreminde hayatını kaybedenleri anmak ve deprem gerçeğini unutmamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Depremin sadece fiziksel değil, duygusal ve toplumsal yaralar da açtığını vurgulayan Tahmaz, "Bu zorlukların üstesinden gelirken gösterdiğimiz dayanışma ve birliktelik, milletimizin gücünü ve azmini ortaya koyuyor. Bu anlamda afetlere hazır, bilinçli bir toplum için var gücümüzle çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Afetlere hazırlık çalışmalarını titizlikle yürüttüklerinin altını çizen Tahmaz, "Bizlere düşen görev geçmişten ders alarak geleceğe umutla ve sorumlulukla bakmak, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve daha bilinçli bir toplum inşa etmektir." dedi.

Konuşmaların ardından depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Daha sonra etkinliğe katılanlar, Kızılay çadırına giderek kan bağışında bulundu.

Kan bağışında bulunan Emine Şimşek, "Son yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremden sonra çok etkilendim. Kan vermenin ne kadar önemli olduğunu anladım. Herkesi kan vermeye çağırıyorum. Eşim uzun süredir kan veriyordu ama ben kan vermekten korkuyordum, onun cesaretlenmesi ile kan vermeye geldim." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Türk Kızılayı Kasımpaşa Beyoğlu Kızılay Marmara Deprem Sağlık Güncel Haberler

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