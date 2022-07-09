Türk Kızılaydan Erbil'deki mülteci kamplarına kurban eti yardımı
AA - Bekir Aydoğan - Güncel
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Türk Kızılay, Kurban Bayramı çalışmaları kapsamında Irak'ın Erbil kentindeki mülteci kamplarında kurban eti dağıtımında bulundu.
Türk Kızılay, Kurban Bayramı çalışmaları kapsamında Irak'ın Erbil kentindeki mülteci kamplarında kurban eti dağıtımında bulundu.
Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkanlığı personeli Ahmet Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene 100 büyükbaş kurban kesimi gerçekleştirdiklerini belirtti.
Dağlı, kurban eti dağıtımına bayramın ilk günü Erbil'deki Bahirka ve Herşem mülteci kamplarında başladıklarını aktardı.
Bayram boyunca kurban eti yardımlarının devam edeceğini söyleyen Dağlı, Kerkük başta olmak üzere Musul, Telafer, Tuzhurmatu, Altunköprü, Duhok ve Zaho'da da dağıtımların gerçekleşeceğini kaydetti.
Dağlı, Türk Kızılayın dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın ihtiyaç sahiplerine insani yardım sunmaya devam ettiğini dile getirdi.
AA / Bekir Aydoğan - Güncel