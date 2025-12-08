Türk Kızılay ve TVF'den iş birliği protokolü

TÜRK Kızılay ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) arasında toplumda insani yardım bilincinin güçlendirilmesi, afet öncesi hazırlık çalışmalarının desteklenmesi, kan bağışının teşvik edilmesi, gençlerin gönüllülük faaliyetlerine yönlendirilmesi ve toplum sağlığının iyileştirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

TVF'nin voleybol salonunda gerçekleşen imza törenine, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ile TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ katıldı. Protokol kapsamında 2 kurum, ortak proje, etkinlik, eğitim ve farkındalık kampanyaları organize edip özel gün ve haftalarda düzenledikleri etkinliklere karşılıklı olarak katılım ve destek sağlayacak. Türk Kızılay, TVF personeline ve sporcularına, ilk yardım eğitimi olmak üzere gönüllülük, toplum sağlığı ve afet bilinçlendirme konularında eğitim verecek. TVF ise kan bağışı ve farkındalık kampanyalarının kulüpler, sporcular ve seyirciler nezdinde desteklenmesi amacıyla teşvik edici faaliyetlerde bulunacak.

'GELECEĞE YAPILACAK EN DEĞERİ YATIRIMLARDAN'

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yalnızca sporun gelişimine değil, aynı zamanda toplumun sosyal sorumluluk bilincine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirterek, "Türk Kızılay ile imzaladığımız bu protokol, sporun birleştirici gücünü insani değerlerle buluşturuyor. Voleybolun başarısını, toplumda dayanışma ve yardımlaşma kültürünü güçlendirmek için kullanmak istiyoruz. Gençlerimizi sadece sporcu olarak değil, aynı zamanda duyarlı bireyler olarak yetiştirmek bizim için büyük önem taşıyor. Bu iş birliğiyle kan bağışından, afet öncesi hazırlıklara, toplum sağlığının iyileştirilmesinden sosyal sorumluluk projelerine kadar geniş bir yelpazeyle ortak çalışmalar gerçekleştireceğiz. Türk Kızılay'la yan yana yürümek ülkemizin geleceğine yapılacak en değeri yatırımlardan biridir" diye konuştu.

'İYİLİK PASLAŞMASI OLACAK'

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Türk voleybolunun geldiği aşamadan, ulusal ve uluslararası başarılarından gurur duyduklarını ifade ederek, "Spor; dinamizmin, fiziksel aktivitenin sağlık açısından da çok önemli bir komponentini oluşturuyor. Özellikle sporcularımızın, federasyonlarımızın Türk Kızılay'la beraber yaptığı bu protokollerin çocuklarımıza rol model olarak da sporu teşvik etmesi anlamında ayrı bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Voleybolun takım oyununda, doğru zamanda doğru kişiye doğru pası atmanız gerekiyor ve omuz omuza mücadele etmeniz gerekiyor. Burada bizler Türk Kızılay'ı da insani yardım alanının yıldızı olarak konumlandırabiliriz. Bu Kızılay'la Voleybol Federasyonu arasında bir iyilik paslaşması olacak. Geleceğimize yaptığımız güzel bir yatırım olacak. Sporun dinamizmi, güzelliği, gücü, bizim aslında Kızılay olarak yaptığımız aktivitelerle çok örtüşüyor" dedi.

Türk Kızılay olarak toplumun direncini arttırmayı hedeflediklerini söyleyen Yılmaz, "Toplumun direnci özellikle gençlerimizin daha güçlü olmasıyla, daha sağlıklı olmasıyla, geleceğe daha umut dolu bakmasıyla artar. Bu direncin artmasında da sporun çok önemli bir yeri var. Biz istiyoruz ki voleybol oynayan gençlerimiz, aynı zamanda insani yardım alanında da gönüllü olsunlar. Bir taraftan da kardeşlerine rol model olsunlar. Beraber sağlık projelerinde, sosyal yardım projelerinde paslaşalım" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Nisa MİĞAL-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,