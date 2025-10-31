Haberler

Türk Kızılay Taşköprü Temsilcisi'nden Belediye Başkanı'na Ziyaret

Güncelleme:
Türk Kızılay Taşköprü Temsilcisi Hüseyin Seven, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı ziyaret ederek sosyal yardım çalışmaları ve gönüllülük projeleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Türk Kızılay Taşköprü Temsilcisi Hüseyin Seven ve yönetim kurulu üyeleri, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Türk Kızılay'ın ilçede yürüttüğü sosyal yardım çalışmaları, gönüllülük faaliyetleri ve toplum dayanışmasını güçlendiren projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Belediye Başkanı Arslan, Türk Kızılay'ın hem ulusal hem de yerel düzeyde yürüttüğü insani yardım çalışmalarının takdirle karşılandığını söyledi.

Seven ise Belediye Başkanı Arslan'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Belediye Başkanımız her adımda bizlerin yanında yer alıyor. İlçemizde ihtiyaç sahiplerine ulaşmak ve gönüllülük bilincini yaymak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel
