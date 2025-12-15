Türk Kızılay, Sudan'daki krizin hafifletilmesi için 100 ton insani yardımda bulunuyor

Türk Kızılay, Sudan Kızılay işbirliğinde, ülkede süren çatışmalar nedeniyle yaşanan krizin hafifletilmesi amacıyla 100 ton insani yardım malzemesi sağlıyor.

Doğu Afrika ülkesi Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en büyük yerinden edilme krizine yol açan çatışmalar nedeniyle ülkedeki altyapı, ekonomi, eğitim ve sağlık hizmetleri ciddi tahribat aldı.

Başta Türk Kızılay olmak üzere uluslararası yardım kuruluşları, Sudan makamları ile işbirliğinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaşarak destek sağlamaya çalışıyor.

Sudan Kızılay Genel Sekreteri Ahmed et-Tayyib Süleyman, AA muhabirine, ülkede devam insani krizin boyutu ile halka destek vermek için gösterdikleri çabayı anlattı.

Süleyman, Sudan Kızılayın, yerinden edilmenin başladığı ilk günden itibaren öncü kuruluş olarak, etkilenen ve zarar gören insanların acil ihtiyaçlarına yönelik müdahalede kilit rol üstlendiğini söyledi.

Sağlık ve temel hizmetlerin sunulması için yoğun çaba

Güvenlik ve acil koruma sağlanması, barınma temini, gıda yardımı, temel sağlık hizmetleri ile vatandaşların ihtiyaç duyduğu tüm temel hizmetlerin sunulması için yoğun çaba gösterdiklerini ifade eden Süleyman, Sudan Kızılayın, birçok bölgede sahada insani hizmet sunan öncü hatta tek kuruluş konumunda olduğunun altını çizdi.

Süleyman, Sudan'ın 18 eyaletinin tamamına yayılmış 18 şubesinin bulunduğuna dikkati çekerek, yaklaşık 800 bin aktif gönüllüyle hizmet verdiklerini söyledi.

33 gönüllü hayatını kaybetti

Süleyman, bu gönüllülerin seferber edilerek etkilenen kesimlere yönelik insani ve acil hizmetler sunulduğunu anlattı.

Başta güvenlik olmak üzere birçok ciddi zorlukla karşı karşıya bulunduklarına işaret eden Süleyman, 33 gönüllünün kamplarda ya da dernek binalarında görevlerini yerine getirirken hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Süleyman, sözlerine şöyle devam etti:

"Olayların başlangıcında Sudan Kızılay, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılaylar Federasyonu (IFRC) üyeleriyle işbirliği içinde yaklaşık 80 milyon dolar tutarında bir insani yardım çağrısı başlatmıştır ancak bu çağrının yalnızca yaklaşık yüzde 30'unun karşılanmasına rağmen dernek, insani hizmetlerini sürdürmeyi başarmıştır. Bu süreçte önemli destekçilerimiz arasında insani yardımlarıyla öne çıkan kuruluşlardan biri olan Türk Kızılay da yer almaktadır. Derneğin genel sekreterliği, gönüllüleri ve Sudan halkı adına Türk halkına sundukları yardım ve destekten dolayı en içten teşekkür ve takdirlerimizi sunuyoruz."

Ramazan yaklaşırken Türk Kızılaydan daha fazla destek beklediklerini belirten Süleyman, Türk Kızılayın bu konuda zengin tecrübeye sahip olduğunu söyledi.

Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız'a ziyaret

Süleyman, bir araya geldiği Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın ülkesindeki tüm kurum ve kuruluşları harekete geçirerek Sudan halkına ve etkilenen kesimlere destek sağlanması için çaba göstereceğini ifade ettiğini aktardı.

"Şu anda ofisimizi Port Sudan'dan Hartum'a taşıma sürecindeyiz." diyen Süleyman, derneğin tüm sabit ve taşınır varlıklarını kaybettiğini, Hartum'daki ana binanın tamamen yağmalandığını, depolar, stratejik stoklar dahil olmak üzere yaklaşık 70 aracın çalındığını söyledi.

Bu nedenle Sudan Kızılayın neredeyse tüm ofislerinin acil desteğe ihtiyaç duyduğunu anlatan Süleyman, "Bu doğrultuda uluslararası toplumun tüm üyelerinin derneğimize gerekli desteği sağlayacağına inanıyor ve insani misyonumuzu sürdürebilmemiz için bu desteği bekliyoruz." dedi.

2024'te 2 bin 111 ton insani yardım ulaştırıldı

Türk Kızılay Sudan Ekibi Başkanı Faruk Aksoy da krizin hafifletilmesi için sağladıkları destekleri anlattı.

Aksoy, insani yardım operasyonu kapsamında 2024 yılında Sudan'a iki iyilik gemisi göndererek 2 bin 111 ton insani yardımı ulaştırdıklarını belirtti.

HDK'nin 26 Ekim'de Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'e girmesiyle derinleşen insani krize atıfta bulunan Aksoy, "Ekim ayında Faşir'de yaşanan gelişmeler sonrasında Türk Kızılay, hızlı aksiyon alarak Port Sudan'a bir ekip görevlendirmiştir. Ekibimiz, Port Sudan'a ulaştıktan 4 gün sonra Kuzey eyaletinin ed-Debbe şehrindeki el-Affad mülteci kampında 500 aileye gıda kolisi dağıtmış ve 655 bebek mamasını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmıştır." diye konuştu.

Faşir'den yerinden edilen ailelerin yolda yaşadıkları zorluklara değinen Aksoy, şunları kaydetti:

"Ed-Debbe'de gördüğümüz aileler, Faşir'den bizden birkaç gün önce oraya ulaşmıştı. Yürüyerek gelen aileler, dron saldırılarında yaralanan aileler ve kardeşlerini kaybederek, onların çocuklarına sahip çıkarak 9 çocukla beraber ed-Debbe'ye kadar ulaşan Nahide teyze gibi vakar duruşlu Sudanlı vatandaşları ziyaret etme şansımız olmuştur."

5 eyalette yardımlar sürüyor

Aksoy, Türk Kızılayın operasyonlarını sürdürerek Port Sudan'da 500 aileye 1000 battaniye dağıttığını, Nil Nehri eyaletinin Atbara şehrinde yer alan Nahda kampında Faşir ve Kurdufan'dan kaçmak zorunda kalan ailelere 1500 gıda kolisi ulaştırdıklarını anlattı.

İlerleyen günlerde Hartum'da 1500, el-Ubeyd şehrinde 1000 ve Kosti şehrinde 1000 gıda kolisi dağıtımı yapılacağını dile getiren Aksoy, Hartum'daki dağıtımlara ekip olarak bizzat iştirak edeceklerini söyledi.

Aksoy, Türk Kızılay olarak Sudan'da kasımdan bu yana yürütülen faaliyetler ve ilerleyen günlerde 3 eyalette daha yapılacak çalışmalar sonrasında toplamda 100 ton gıda yardımını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmış olacaklarını dile getirdi.

Sudan'daki yollar büyük hasar gördüğü için önemli sıkıntılar yaşadıklarını belirten Aksoy, ekibin ve yardım malzemelerinin bölgelere ulaştırılmasının bazen günlerce sürebildiğine işaret etti.

Aksoy, bütün bu çalışmaları Sudan Kızılay ile yakın işbirliğinde yürüttüklerini vurgulayarak, Sudan Kızılayın bütün eyaletlerde nitelikli gönüllüleriyle çalışmalarını sorunsuz şekilde sürdürdüklerine dikkati çekti.

Sudan'ın dünyadaki en büyük insani krizle karşı karşıya olduğunu kaydeden Aksoy, 25 milyondan fazla insanın ihtiyaç sahibi olduğunu ve 10 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini belirtti.

Aksoy, "Türk Kızılay olarak bu insani krize elimizden geldiği kadar yardım etmeye devam edeceğiz ama uluslararası camianın da Sudan'a desteklerini artırarak devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.