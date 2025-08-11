Türk Kızılay, Sındırgı Depremi İçin 198 Kişilik Ekiple Yardımda Bulundu

Türk Kızılay, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından 198 kişilik ekiple, vatandaşlara beslenme desteği sağlıyor.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam gerçekleşen 6,1'lik depremin ardından personel ve gönüllülerden oluşan 198 kişilik ekiple sahada çalışmalara başlandı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında beslenme hizmeti ve koordinesinden sorumlu olarak görev yapan Türk Kızılay, 12'si ikram aracı olan toplam 32 araçla hizmet veriyor.

Bu kapsamda, depremden etkilenen vatandaşlar ile müdahale ve sağlık ekipleri için bölgeye kumanya, çorba, ikramlık, su ve içecek olmak üzere yaklaşık 80 bin beslenme malzemesi sevk edilerek gece boyunca dağıtımı sağlandı.

Ayrıca bölgeye 4 bin 400 battaniye gönderen ve geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara dağıtım gerçekleştiren Türk Kızılay, sahadaki ihtiyaçlar doğrultusunda aktif olarak beslenme hizmeti sağlamaya devam ediyor.