Türk Kızılay Palandöken Şubesi'nden Engellilere Destek

Türk Kızılay Palandöken Şubesi Engelsiz Birimi, engellilerin her türlü yardımına koşuyor.

Şubede 6 ay önce faaliyete başlayan birim, kentteki engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışma yapıyor.

Başkanlığını doğuştan ortopedik engelli Önder Cellat'ın yaptığı birim, gelen talepleri değerlendirip yardım faaliyetlerinde görev alıyor.

Talepleri gönüllülerin desteğiyle karşılamaya çalışan Cellat ve ekibi, 6 aylık sürede engellilerin 3 akülü, 12 tekerlekli sandalye ile çok sayıda protez ihtiyacını karşıladı.

Birim başkanı Önder Cellat, AA muhabirine, şube olarak ihtiyaç sahibi kişilere gıda ve giyecek gibi ayni desteklerde bulunduklarını söyledi.

Engellilerin de akülü ve tekerlekli sandalye ile protez ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirten Cellat, "Bağışçılarımız bu konuda destek oluyorlar. Biz de onların emanetlerini ihtiyaç sahiplerine teslim ediyoruz." dedi.

Cellat, kendisiyle benzer durumda olan engellilere hizmet etmekten mutluluk duyduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İnsanları mutlu ettiğiniz zaman siz de mutlu oluyorsunuz. Bu işin bir de ahiret boyutu var. Bizim için önemli olan da o. İnsanların bize 'Allah razı olsun' demesi her şeye değer. Önemli olan empati kurabilmek. Biz de burada aynı kaderi paylaştığımız için empati kurmak bir yana dursun aynı dilden konuşuyoruz. Anlaşıyoruz ve anlamaya gayret ediyoruz. İhtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz."

Hayırseverleri kendilerine desteğe davet eden Cellat, "Onlarla birlikte farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Benim gibi engelli arkadaşlarımız da birimimizde çalışıyor. Diğer birimlerimizle dayanışma içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Engellilik, insanlara yardımcı olmaya engel değil. Her insanın yapabileceği şeyler vardır" diyen Cellat, güçleri yettiğince çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.