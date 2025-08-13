Türk Kızılay, Orman Yangınlarıyla Mücadelede 2,6 Milyon Kişiye Beslenme Desteği Sağladı

Türk Kızılay, Orman Yangınlarıyla Mücadelede 2,6 Milyon Kişiye Beslenme Desteği Sağladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay, hazirandan bu yana süren 127 orman yangınında müdahale destekleyerek, Bolu ve Kahramanmaraş'taki etkilenen vatandaşlara beslenme hizmeti sundu. Toplamda 2,6 milyon kişiye ulaşan yardım çalışmaları aralıksız devam edecek.

Türk Kızılay, hazirandan bu yana meydana gelen 127 orman yangınına müdahaleye destek için sahada görev aldı.

Kurumdan yapılan açıklamada, ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarıyla mücadeleye desteğin aralıksız sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda Kızılay ekiplerinin Bolu ve Kahramanmaraş'taki yangınlardan etkilenen vatandaşlara yönelik su, içecek, ikramlık ve kumanyadan beslenme hizmetinin devam ettiği ifade edildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında beslenme hizmeti ana sorumlusu olarak görev yapan Türk Kızılayın, bu yıl yaz aylarında meydana gelen orman yangınları kapsamında kontrol altına alınan 127 yangında toplam 2,6 milyon kişilik beslenme desteği sağladığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
Yatakta akıl almaz ölüm! 220 kiloluk eşinin üzerine düştüğü adam hayatını kaybetti

220 kiloluk eşinin üzerine düştüğü adam hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin nüfusu belli oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! İşte yılın ilk 6 ayında yaşanan artış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.