Türk Kızılay, Orman Yangınlarıyla Mücadelede 2,6 Milyon Kişiye Beslenme Desteği Sağladı

Türk Kızılay, hazirandan bu yana meydana gelen 127 orman yangınına müdahaleye destek için sahada görev aldı.

Kurumdan yapılan açıklamada, ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarıyla mücadeleye desteğin aralıksız sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda Kızılay ekiplerinin Bolu ve Kahramanmaraş'taki yangınlardan etkilenen vatandaşlara yönelik su, içecek, ikramlık ve kumanyadan beslenme hizmetinin devam ettiği ifade edildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında beslenme hizmeti ana sorumlusu olarak görev yapan Türk Kızılayın, bu yıl yaz aylarında meydana gelen orman yangınları kapsamında kontrol altına alınan 127 yangında toplam 2,6 milyon kişilik beslenme desteği sağladığı kaydedildi.