Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Türkeli'nin cenazesi toprağa verildi

Ordu'da dün vefat eden Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Menderes Türkeli'nin cenazesi defnedildi.

Türkeli için Altınordu ilçesindeki Ulu Cami'de düzenlenen törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Türk Kızılay yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Türkeli'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Hatipli Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı olarak 18 Mart 2023'ten beri görev yapan 64 yaşındaki Türkeli, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmişti.