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Türk Kızılay, Musul'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı

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Türk Kızılay, Musul'da ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtımında bulundu. Musul Başkonsolosu ve Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkanı da dağıtıma katıldı. Toplamda 740 poşet et dağıtıldı.

Türk Kızılay, Irak'ın Musul kentinde ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtımında bulundu.

Türk Kızılayın Musul'daki kurban eti dağıtımına, Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Serhad Varlı ve Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkanı Çetin Bayatlı katıldı.

Kurban bayramı dolayısıyla kentte ihtiyaç sahibi ailelere toplam 740 poşet et dağıtımı gerçekleştirildi.

Türk Kızılay, bayram münasebetiyle Irak'ın çeşitli bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtımı yapıyor.

Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla Erbil'de 50 büyükbaş kurban kesimi gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Kızılay Kurban Musul Irak Dünya Güncel Haberler

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