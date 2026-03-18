Türk Kızılay Manisa'da ramazan ayı boyunca 85 bin kişiye iftar verdi

Türk Kızılay Manisa'da ramazan ayı boyunca 85 bin kişiye iftar verdi
Türk Kızılay, Manisa'da ramazan ayı boyunca 85 bin kişiye iftar verdi.

Türk Kızılay, Manisa'da ramazan ayı boyunca 85 bin kişiye iftar verdi.

Türk Kızılay Manisa Şube Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yunusemre, Şehzadeler, Salihli, Alaşehir ve Kırkağaç ilçelerinde kurulan iftar çadırları ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrenci yemekhanesinde günlük yemek dağıtımı gerçekleştirildi.

Bu kapsamda her gün yaklaşık 2 bin 800 kişiye sıcak yemek ulaştırıldı.

Ekipler, evinden çıkmakta güçlük çeken vatandaşlara da sıcak yemek desteği sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, ramazanın yardımlaşma ve dayanışma ruhunu sahada güçlü şekilde hissettirdiklerini belirterek, sosyal yardım faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Yusuf Böyük
