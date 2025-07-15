Türk Kızılay Malatya Şubesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Desteği

Türk Kızılay Malatya Şubesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Desteği
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Türk Kızılay Malatya Şubesi, depremler sonrası ihtiyaç sahiplerine her gün bin kişilik sıcak yemek dağıtıyor. Aşevinin günlük kapasitesi 120 bin kap yemek. Hedef, dağıtım yapılan hanelerin sayısını artırmak.

Türk Kızılay Malatya Şubesi bünyesinde kurulan aşevinden, ihtiyaç sahipleri için hazırlanan bin kişilik sıcak yemek her gün hanelere ulaştırılıyor.

Yaklaşık bir buçuk yıl önce faaliyete geçen aşevinde, haftanın 6 günü sıcak yemek, bir günü ise kahvaltı Türk Kızılay personeli tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Türk Kızılay Malatya Şubesince yapılan saha çalışmaları doğrultusunda yemek pişirme imkanı bulunmayan kişiler belirleniyor.

Aşevinde pişirilen yemekler, sıcaklığını koruyan kutulara yerleştirilerek evlere teslim ediliyor.

Türk Kızılay Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonrası şube olarak sıcak yemek hizmeti sunmaya başladıklarını söyledi.

Hedeflerinin daha fazla kişiye ulaşmak olduğunu belirten Ergül, şunları kaydetti:

"İhtiyaç halinde günlük 120 bin kap yemek çıkarma kapasitemiz var. Afet anında sadece Malatya değil, çevre illere de ulaşabilecek durumdayız. Malatya'da şu anda her gün 40 mahallede bin kişiye ulaşıp yemek dağıtıyoruz. Bunu yılın 365 günü sürdürüyoruz. Hedefimiz bu sayıyı 3 bine çıkarmak. Bu projeyi Malatya Valiliğinin himayesinde, Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yürütüyoruz. Malatya'da yemek yapma imkanı olmayan çok sayıda insan var, onlara ulaşmak bizim görevimiz. Her gün yeni kişileri tespit ederek ulaştığımız hane sayısını artırıyoruz. Sıcak yemekleri arkadaşlarımız bizzat evlere ulaştırıyor."

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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