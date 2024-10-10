Türk Kızılay, Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine destek veriyor

LÜBNAN'daki Türk vatandaşlarının deniz yoluyla tahliyesi için yürütülen operasyon kapsamında bölgeye acil yardım malzemeleri sevk eden Türk Kızılay, tahliye edilen kişiler için de beslenme desteği veriyor.

İsrail ve Lübnan arasında tırmanan gerilim nedeniyle Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşlarının tahliyesini sağlayan Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait iki gemi Beyrut Limanı'ndan yola çıktı. Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savuma Bakanlığı koordinasyonuyla yürütülen operasyon kapsamında TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar adlı gemilerle Lübnan'dan yaklaşık bin kişinin tahliyesi sağlanıyor.

GEMİDE BESLENME DESTEĞİ, LİMANDA İKRAM ARAÇLARI

Tahliye gemileriyle bölgeye gıda kolisi, hijyen seti ve barınma malzemesinden oluşan acil yardım desteği ulaştıran Türk Kızılay, her iki gemide görevlendirdiği personelle beslenme hizmeti sağlıyor. Kızılay, Lübnan'dan tahliye edilen kişilerin karşılanması aşamasında Mersin Limanı'nda konumlanan ikram araçlarıyla da hizmet verecek. Tahliye sonrası olası bir yerleştirme durumuna bağlı olarak hazırlıklarını tamamlayan Kızılay, sıcak yemek ekibiyle beslenme desteği sağlamak için sahada olacak.

LÜBNAN'DA UZMAN EKİP GÖREVLENDİRİLDİ

Tahliye operasyonunun her aşamasına beslenme hizmetiyle destek veren Türk Kızılay, Lübnan tarafında insani yardım ihtiyacının karşılanması ve ilgili paydaşlarla koordinasyonun sağlanması amacıyla da bölgede uzman ekip görevlendirdi.

Lübnan'da çatışmaların patlak vermesinin hemen ardından Türkiye'nin 25 Eylül'de gönderdiği yardım uçağıyla temel gıda ve hijyen malzemelerini ulaştıran Türk Kızılay, bölgedeki acil ihtiyaçların tespiti ve hızla karşılanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.