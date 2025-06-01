Türk Kızılay, Kurban Bayramı'nda Dünya Genelinde İhtiyaç Sahiplerine Yardım Edecek

Türk Kızılay, Kurban Bayramı'nda başta Türkiye ve Gazze olmak üzere dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, özellikle açlık, kıtlık, savaş ve doğal afetlerin yol açtığı insani krizlerle mücadele eden ülkelerde vekaletle kurban kesimi yapmayı hedefleyen kurum, hem bayram coşkusunu hem de dayanışma ruhunu sınırların ötesine taşıyacak.

Bu kapsamda, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan milyonlarca ihtiyaç sahibinin sofralarını bereketlendirecek olan Kızılay, bağışçıların emanet ettiği kurban hisselerini titizlikle ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Kesilen kurbanların etleri, bölge koşulları gözetilerek hızlı ve güvenilir bir şekilde dağıtılacak. İhtiyaç sahiplerinin bayram sevincini yaşamalarına imkan tanınacak.

Kızılay, bu yıl Balkanlar'da Bosna Hersek, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Kosova; Asya'da Afganistan, Bangladeş, Kırgızistan ve Moğolistan, Orta Doğu'da Irak, Suriye, Yemen ve Gazze gibi insani yardımın kritik önemde olduğu bölgelere ulaşacak.

Afrika'daki insani krizler Türk Kızılay'ın odağında

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, Afrika'nın birçok bölgesi çatışmalar, kuraklık ve göç hareketleri nedeniyle ağır insani krizlerle mücadele ediyor. Türk Kızılay, bu doğrultuda Afrika'daki faaliyetlerini artırarak çok sayıda ihtiyaç sahibine kurban yardımıyla destek olmayı amaçlıyor.

Afrika özelindeki kurban organizasyonu kapsamında Sudan, Çad, Somali, Nijer başta olmak üzere Burkina Faso, Etiyopya, Gine, Kamerun, Kenya, Tanzanya ve Uganda gibi toplam 11 ülkede faaliyetler gerçekleştirilecek.

Sudan'da yaklaşık 25 milyon kişi çatışmalar nedeniyle yardıma muhtaç durumda bulunurken, mülteci akını ve şiddetli kuraklık sebebiyle Çad nüfusunun yüzde 40'ı insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Somali'de yaklaşık 6 milyon kişi uzun süreli kuraklık nedeniyle açlık tehdidi altında yaşıyor ve Nijer'de gıda güvensizliği ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Türk Kızılay, bu ülkelerde kesilen kurbanların etlerini doğrudan ailelere ulaştırarak bayram sevincini paylaşacak.

"Yurt dışındaki kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Türk Kızılay olarak, Kurban Bayramı'nın dayanışma ruhunu dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam ettiklerini belirtti.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Özellikle Afrika'da insani krizlerin yaşandığı bölgelerde yürüttüğümüz çalışmalarla ihtiyaç sahiplerinin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamaya, toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye gayret ediyoruz. Afrika'nın birçok ülkesinde milyonlarca insan açlık, kuraklık ve çatışmalar nedeniyle çok zor koşullarda yaşam mücadelesi veriyor. Bağışçılarımızın desteğiyle Afrika başta olmak üzere, yurt dışındaki kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Vekalet bedelleri yurt dışında 5 bin 250 lira, yurt içinde ise 13 bin 250 lira

Türk Kızılay'ın 2025 yılı vekalet bedelleri yurt dışında 5 bin 250 lira, yurt içinde ise 13 bin 250 lira olarak belirlendi.

Yurt dışından bağış yapmak isteyenler Türkiye ve Gazze/Filistin için 350 dolar veya 305 avro, diğer ülkeler için ise 140 dolar veya 125 avro ödeyerek vekalet verebilecek.

Vekaletlerini vermek isteyen vatandaşlar, kurumun resmi internet sitesi www.kizilay.org.tr üzerinden, Kızılay Mobil Bağış Uygulaması aracılığıyla, tüm banka şubelerindeki Kızılay bağış hesaplarından, FAST/EFT/Havale yöntemleriyle veya 168 (yurt içi) ve +90 212 390 38 00 (yurt dışı) numaralı ücretsiz danışma hattından vekaletlerini iletebilecek.