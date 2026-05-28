Türk Kızılaydan Kosova'da kurban bağışı

Türk Kızılay, Kosova'nın Prizren şehrinde vekaletle kurban kesimi yaparak 3 bin 500'den fazla ihtiyaç sahibi aileye et dağıttı. Balkan ülkelerinde toplam 30 bin aileye ulaşılması hedefleniyor.

Türk Kızılay Kosova Ekip Başkanı Utkuhan Yıldırım, buradaki konuşmasında, Kurban Bayramı kapsamında sahada vatandaşlarla bir araya geldiklerini, Türkiye'den kardeşlik ve dayanışma mesajı taşıdıklarını söyledi.

Bölge halkının bayramını kutlayan Yıldırım, "Türkiye'den ve Türk Kızılaydan selam getirdik. Beraber olduğumuz için çok sevinçliyiz. Kurban Bayramı'nız kutlu olsun, bereket getirsin." ifadesini kullandı.

Bağışçılar tarafından verilen vekaletler doğrultusunda kurban kesimlerinin Türk Kızılay ekiplerinin gözetiminde ve veteriner hekimlerin kontrolünde yapıldığını dile getiren Yıldırım, kesimlerin İslami usullere ve hijyen kurallarına uygun şekilde gerçekleştirildiğini, kurban etlerinin Kosova genelinde 3 bin 500'den fazla ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılmasını hedeflediklerini belirtti.

Yıldırım, Türk misafirperverliğinin bir göstergesi olarak bayram namazının ardından vatandaşlara lokum ve kolonya ikramında bulunduklarını söyledi.

Türk Kızılay organizasyonunda kesilen kurbanların etleri, Kosova Kızılhaçının desteğiyle ülke genelinde ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Öte yandan, Türk Kızılay, Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Bulgaristan, Kosova ve Kuzey Makedonya'da yaklaşık 30 bin ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştıracak.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
