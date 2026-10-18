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Türk Kızılay Kırklareli İl Koordinasyon Toplantısı'nda yardım faaliyetleri görüşüldü

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Türk Kızılay Kırklareli İl Koordinasyon Toplantısı'nda yardım faaliyetleri görüşüldü
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Kızılay Kırklareli İl Koordinasyon Toplantısı, Denetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nur Çetin ve İl Merkezi Başkanı Volkan Göç'ün katılımıyla düzenlendi. Toplantıda insani yardım ve gönüllülük faaliyetlerinin geliştirilmesi ve şubeler arası koordinasyonun güçlendirilmesi görüşüldü.

Türk Kızılay Kırklareli İl Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Türk Kızılay Denetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nur Çetin ile Kırklareli İl Merkezi Başkanı Volkan Göç ve şube temsilcilerinin yer aldığı toplantıda, kent genelinde yürütülen insani yardım ve gönüllülük faaliyetlerinin geliştirilmesi, şubeler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar görüşüldü.

Çetin, toplantıda yaptığı konuşmada, Kırklareli'nin tarihi ve kültürel zenginliğiyle öne çıktığını belirterek, sahada yürütülen insani yardım faaliyetlerinin etkinliğini artırmak ve şubeler arası dayanışmayı güçlendirmek adına çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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