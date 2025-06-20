Türk Kızılay, Kırgız Türklerinin yaşadığı mahallede karne şenliği düzenledi

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Van'ın Erciş ilçesinde Kırgız Türklerinin yaşadığı Ulupamir Mahallesi'ndeki öğrenciler, Türk Kızılayın organize ettiği karne şenliğinde eğlenceli vakit geçirdi.

Van'ın Erciş ilçesinde Kırgız Türklerinin yaşadığı Ulupamir Mahallesi'ndeki öğrenciler, Türk Kızılayın organize ettiği karne şenliğinde eğlenceli vakit geçirdi.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan göç ederek Van'a yerleşen Kırgız Türklerinin yaşadığı Ulupamir Mahallesi'nde karne şenliği düzenlendi.

Türk Kızılay Erciş Şubesi ile gönüllülerin işbirliğiyle Ulupamir Şehit Turatbeg Gürocak Ortaokulu bahçesinde yapılan şenlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Bölgenin kültürel zenginliği ile çocukların neşesinin buluşturulduğu etkinliğe katılan yaklaşık 300 öğrenci, iyilik temalı sosyal etkinliklerle hem eğlendi hem de sorumluluk duygusunu pekiştirdi.

Gün boyu düzenlenen atölye çalışmaları ve fiziksel aktivitelerle eğitim öğretim yılının yorgunluğunu atan öğrenciler, el baskısı atölyeleri, Kızılay logolu hilal heykellerinin boyanması, mandala boyama çalışmaları, çuval yarışı ve ip çekme yarışmalarıyla eğlenceli anlar yaşadı.

Şenliğin yalnızca bir karne kutlaması olmadığını belirten gönüllüler, Türk Kızılayın temel ilkeleri doğrultusunda gönüllülük bilincini çocuklara aşılamayı hedeflediklerini belirtti.

Öğrenciler de gönüllülük ve sosyal sorumluluk bilinciyle erken yaşta tanışmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel
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