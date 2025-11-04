Haberler

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi'nden Öğrencilere Sıcak Çorba İkramı

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi'nden Öğrencilere Sıcak Çorba İkramı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kızılay Haftası münasebetiyle Kastamonu'daki gönüllüler, 4280 çocuğa sıcak çorba dağıtarak çeşitli etkinlikler düzenledi. Kızılay, çocukların gönüllerine dokunmayı hedefledi.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi gönüllüleri Kızılay Haftası nedeniyle ilk ve ortaokullardaki 4280 çocuğa sıcak çorba dağıttı.

Kızılay Haftası nedeniyle okulları ziyaret eden Kızılay gönüllüleri, çocuklarla bir araya gelerek çeşitli etkinlikler yaptı.

Türk Kızılay Mobil Mutfak aracı ile okullara giden Kızılay gönüllüleri kent merkezi ile Daday ilçesinde 4280 çocuğa sıcak çorba ikramında bulundu.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları Başkanı Ümran Cabbar, "Kastamonu'da elimizden geldiği kadar Kızılay İl Yönetimi, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve üniversite olarak hep birlikte Kızılay Haftamızı kutluyoruz. Sıcak çorbamıza Kızılay'ın kattığı bir lezzet var. Biraz da olsa çocukların gönüllerine dokunduk. Kızılay'ın varlığını çocuklarımıza hatırlattık." dedi.

Programın sonunda palyaço ve yüz boyama etkinlikleri yapıldı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
Hükümet krizi büyüyor! ABD hava sahası her an kapanabilir

ABD hava sahası her an kapanabilir! İşte kaosun görüntüsü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İşte Ferdi Zeyrek'in can verdiği faciada istenen cezalar
Beşiktaşlı futbolcuya ''çingene'' benzetmesi yapmıştı! Erman Toroğlu'na suç duyurusu

Milli oyuncuya ''çingene'' benzetmesi yapmıştı! Başı büyük belada
Başörtülü üniversite öğrencisi hocasının hakaretine uğradı: Bu şekilde temizlikçiye benziyorsun

Başörtülü öğrenciye mide bulandıran sözler! Cezası ağır oldu
Kılıçdaroğlu için bir dönemin sonu

Bir dönemin sonu
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İşte Ferdi Zeyrek'in can verdiği faciada istenen cezalar
Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası

Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi

Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi
Uzak Şehir'de Hint dizilerini gölgede bırakan sahne

Uzak Şehir'de pes dedirten sahne!
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Milyonları ilgilendiriyor! Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu

Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.