Türk Kızılay Kastamonu Şubesi'nden Öğrencilere Sıcak Çorba İkramı

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi gönüllüleri Kızılay Haftası nedeniyle ilk ve ortaokullardaki 4280 çocuğa sıcak çorba dağıttı.

Kızılay Haftası nedeniyle okulları ziyaret eden Kızılay gönüllüleri, çocuklarla bir araya gelerek çeşitli etkinlikler yaptı.

Türk Kızılay Mobil Mutfak aracı ile okullara giden Kızılay gönüllüleri kent merkezi ile Daday ilçesinde 4280 çocuğa sıcak çorba ikramında bulundu.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları Başkanı Ümran Cabbar, "Kastamonu'da elimizden geldiği kadar Kızılay İl Yönetimi, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve üniversite olarak hep birlikte Kızılay Haftamızı kutluyoruz. Sıcak çorbamıza Kızılay'ın kattığı bir lezzet var. Biraz da olsa çocukların gönüllerine dokunduk. Kızılay'ın varlığını çocuklarımıza hatırlattık." dedi.

Programın sonunda palyaço ve yüz boyama etkinlikleri yapıldı.