Haberler

Türk Kızılay, Irak'ın Süleymaniye kentinde selzedelere yardım ulaştırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Kızılay, Irak'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen sel felaketinden etkilenenlere ulaştırılmak üzere 500 gıda kolisi teslim etti. Yardımlar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından yapılan talep üzerine gerçekleştirildi.

Türk Kızılay, Irak'ın Süleymaniye kentinin Çemçemal ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenenlere ulaştırılmak üzere 500 gıda kolisini Irak Kızılay'ın Süleymaniye Ofisi'ne teslim etti.

Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Çetin Beyatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle büyük hasarlı ve kayıplara yol açan doğal felaketlerde komşu ülkelere yardım ulaştırdıklarını kaydetti.

Süleymaniye ve Kerkük kentlerinde yaşanan sel felaketi için bin gıda kolisi getirdiklerini aktaran Beyatlı, 500 kolinin Süleymaniye'de 500 kolinin de Kerkük'teki selzedelere dağıtılacağını söyledi.

Beyatlı, "Bu yardımlar, Bölge (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi) Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani'nin ofisinin yazılı talebi üzerine selzedelere destek olmak amacıyla sağlanmıştır. Gelecekte de Türk Kızılay olarak her türlü yardım ve desteğe hazırız." ifadelerini kullandı.

Çemçemal eski Kaymakamı ve İlçe Afet ve İnsani Yardım Komisyonu üyesi Ramek Ramazan da Türk Kızılay'a teşekkür ederek, "Sel felaketi nedeniyle Çemçemal ciddi bir olay yaşadı. Çamçemal'da meydana gelen seller nedeniyle, yardım ve destek ulaştırma çerçevesinde bugün Türk Kızılay'dan gıda yardımı aldık. En kısa sürede bölge halkına ulaşmasını umuyorum." dedi.

Irak Kızılay Süleymaniye Ofisi Müdürü İsam Namık Abdullah da yardımların teslim alınmasına ilişkin olarak, "Türk Kızılay'a, Süleymaniye'deki depomuza ulaştırdığı 500 gıda kolisi için teşekkür ediyoruz. Belirlenen plan doğrultusunda yarın sabahtan itibaren dağıtıma başlanacaktır." dedi.

Abdullah ayrıca, "Daha önce de tarafımıza ulaşan yardımları dağıttık. Bu, Türk Kızılay'ın doğal afetlerde destek ve yardım sağlamasının ilk örneği değil, takdire şayandır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Suçlamalar ciddi! Sadettin Saran gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

34 kişi ülkenin en riskli görevine aday: Peru başkanlık seçiminde rekor katılım

34 kişi ülkenin en riskli görevine aday oldu
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi kabul edildi
Güllü'nün kızına cezaevinde şiddet! Apar topar Silivri'ye nakledildi

Güllü'nün kızına cezaevinde şok! Apar topar Silivri'ye nakledildi
Tribünlere dönüp şortunu indirdi, salon yangın yerine döndü

Tribünlere dönüp şortunu indirdi, salon yangın yerine döndü
34 kişi ülkenin en riskli görevine aday: Peru başkanlık seçiminde rekor katılım

34 kişi ülkenin en riskli görevine aday oldu
Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar

İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar