Türk Kızılay'dan açıklama

TÜRK Kızılay, Hendek Şube Başkanı Recep Yarıcı'nın görevine 31.01.2026 tarihinde son verildiğini ve en ağır cezayı alması için olaya müdahil olduklarını açıkladı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Hendek Şube Başkanlığı görevine, bir önceki başkanın istifa etmesinin ardından 6 Ocak 2026 tarihinde gelen Recep Yarıcı'nın yüz kızartıcı bir suçtan dolayı tutuklandığını büyük bir infialle öğrendik. Asla kabul edilemez nitelikteki bu yüz kızartıcı olayın bilgisini alır almaz, Genel Merkez Yönetim Kurulumuz, Recep Yarıcı'nın görevine 31.01.2026 tarihinde derhal son vermiştir. Adı geçen kişi, Türk Kızılay Hendek Şube Başkanlığı görevinde sadece 25 gün kalmıştır.

"Kurumumuzla tüm ilişiği kesilen şahsın en ağır cezayı alması için olaya müdahil olduğumuzu, sıfır tolerans gösterdiğimiz konunun tüm yönleriyle aydınlatılması için adli mercilerce iş birliği içinde çalıştığımızı ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."