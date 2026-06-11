Kızılay Başkanı: Milletimizin Desteğiyle Hizmet Sürecek

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Biz Kızılaycılar biliyoruz ki arkamızda milletimiz, milletimizin bu yardımseverlik ruhu oldukça, bu nesillerden nesillere aktarıldıkça Kızılay daha yüzyıllarca bu hizmeti vermeye devam edecek." dedi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türk Kızılay Ödülleri Töreni"nde konuştu.

Türk Kızılayın 158 yıl önce 11 Haziran 1868'de iyilik yolculuğuna çıktığını dile getiren Yılmaz, derneğin yaş gününü kutladı.

Kurumun gelecek vizyonuna işaret eden Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın eliyle Plazma Fraksinasyon Tesisi'nin temelini atıyoruz. Bizim için çok büyük bir onur. Bugün bir taraftan tarihimizi anıyoruz, tarihimize vefa gösteriyoruz, bir taraftan çok kıymetli bağışçılarımızı, gönüllülerimizi, Kızılaycılarımızı ağırlayıp teşekkür ediyoruz, bir taraftan sadece Kızılay'ımızın değil Türkiye'mizin geleceği için önemli bir adım atıyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, Türk Kızılayın dünyanın dört bir tarafındaki mazlumların derdine koşan, afet zamanında ışığı ilk yakan iyilik hareketine dönüştüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu iyilik hareketi geçtiğimiz yıl 45 milyondan fazla insana ulaştıysa, bu insanların, mazlumların duasında isimsiz nice iyilik kahramanının emeği var. Bu hikaye, iyilik hikayesi, 158 yıl, aslında bir kurumun hikayesi değil. Kendi kanını hiç tanımadığı bir hastanın şifaya kavuşması için veren vatandaşımızın hikayesi. Afet zamanında kendisi de afetzede olmasına rağmen depremde, selde, yangında kendi acısını bırakıp başkalarının acısına koşan gönüllülerimizin hikayesi."

Bugün ödül verilecek her gönüllü ve her bağışçının iyiliğin gücünü temsil ettiğini dile getiren Yılmaz, verilen her ödülün, iyiliğin bulaşıcı olduğunu gösterdiğini ifade etti.

"Kızılay 44 ülkede faaliyet gösteriyor"

Yılmaz, yurt dışında 44 ülkede faaliyet gösterdiklerini belirterek, bağışçılar tarafından kendilerine emanet edilen yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını, bağışçılara iyilik dualarının iletildiğini söyledi.

??????? Gazze'nin bugün dünyanın gördüğü en büyük mezalimi yaşadığının altını çizen Yılmaz, " Gazze'deki kadınlar, çocuklar orada bir ekmek bulmak için açlıkla savaşıyorlar. Başlarını sokabilmek için bir yer bulmaya çalışıyorlar. Bağışçılarımızın katkısıyla bugün Gazze'de bir lokma ekmeğe aşevlerimiz sayesinde ulaşabilen, sağlık hizmeti alabilen 2,5 milyon Gazzelinin sizlere selamı ve duası var." diye konuştu.

Yılmaz, Türkiye'nin Gazze'ye en fazla yardım ulaştıran ülke konumunda bulunduğunu vurgulayarak, bağışçıların katkıları sayesinde Türk Kızılayın, 192 ulusal cemiyet arasında en fazla ülkeye yardım yapan ve en fazla mazluma el uzatan dernek olduğunu söyledi.

Yapılan çalışmaların tesadüf olmadığına işaret eden Yılmaz, bu başarının, bağışçıların Türk Kızılaya duyduğu güvenle emanetlerini teslim etmesi, gönüllülerin zamanları ve imkanlarından fedakarlık ederek iyilik için çaba göstermesi sayesinde mümkün olduğunu kaydetti.

Yılmaz, "Biz Kızılaycılar biliyoruz ki arkamızda milletimiz, milletimizin bu yardımseverlik ruhu oldukça, bu nesillerden nesillere aktarıldıkça Kızılay daha yüzyıllarca bu hizmeti vermeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Ödül alanlar

Programda, ödül alan isimler şöyle:

"Yılın Adanmış Gönüllüsü" Yonus Özer, "Yılın İlham Veren Gönüllüsü" Hüseyin Seven, "Yılın İlham Veren Kan Bağışçısı" Büşra Tokgöz, "Yılın Kök Hücre Bağışçısı" Zübeyir Güçlü, "Yılın Genç Kan Bağışçısı" Onur Yetkin, Abdullah Halid Er, Hasan Sünger, "Yılın Kan Bağışçısı" Canan Karabulut, "Yılın Bireysel Bağışçısı" Kemal Taşhan (Kavi Gıda) ve Mustafa Mangan (Mangan Proje), "Yılın Gayrimenkul Bağışçısı" Abdullah Kaymak (BTPAR), "Yılın İstikrarlı Bağışçısı" Sancak Yatırım, Kuralkan Bilişim, Starwood Orman Ürünleri AŞ, "Yılın Ulusal Kurumsal Bağışçısı" LC Waikiki, Atasay Kuyumculuk, İnci Ecza Deposu, "Bağış Özel Ödülleri" Borsa İstanbul, MÜSİAD, YDA İnşaat, Kalyon Vakfı, Anadolu Grubu, "Yılın Kızılay İyilik Elçisi" Acun Ilıcalı (Acun Medya), "Yılın Kamu Kurumu Bağışçısı" Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü personeli, Türkiye Sigorta, Ankara Ticaret Odası (ATO), "Yılın Kurumsal Kan Bağışçısı" Şahinbey Belediyesi, THY Destek Hizmetleri, Kardemir AŞ, "Yılın Kurumsal Gönüllüsü" Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve "Filistin Özel Ödülü" Renad Attallah, "Yılın Kızılay Engelsiz Gönüllüsü" Selma Keziban Yıldız, "Yılın Genç Kızılay Gönüllüsü" Ayşe Tatar, "Yılın Kızılay Kadın Gönüllüsü" Sevde Hazal Ak, "Yılın Gönüllüsü" Mustafa Canbaz.

Programda, "Yılın En Başarılı Temsilciliği" ödülünü Türk Kızılay Alaca Temsilciliği, "Yılın En Başarılı Şubesi" ödülünü Türk Kızılay Gaziemir İlçe Şubesi ve "Yılın En Başarılı İl Merkezi" ödülünü Türk Kızılay Konya İl Merkezi almaya hak kazandı.