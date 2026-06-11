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Bayern Münih efsanesi Oliver Kahn'dan Dursun Özbek'e ziyaret

Bayern Münih efsanesi Oliver Kahn'dan Dursun Özbek'e ziyaret
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Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı’nın efsanevi kalecisi, bir dönem Bayern Münih'te CEO olarak da görev yapmış olan Oliver Kahn, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek’i ziyaret etti.

  • Oliver Kahn, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta ziyaret etti.
  • Kahn ve Özbek, Galatasaray'ı geliştirmek için bazı projeler üzerinde konuştuklarını açıkladı.
  • Ziyaret kapsamında Galatasaray Stadyum Müzesi gezildi ve Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde incelemeler yapıldı.

Almanya Milli Takımı'nın ve Bayern Münih'in efsane kalecisi Oliver Kahn, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i ziyaret etti.

OLIVER KAHN'DAN DURSUN ÖZBEK'E ZİYARET

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Oliver Kahn, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Başkanlık Ofisi'ndeki buluşmanın ardından Özbek ile Galatasaray Stadyum Müzesi'ni gezerek sarı-kırmızılıların tarihini, başarılarını ve unutulmaz anlarını inceledi.

''BAZI PROJELER ÜZERİNDE KONUŞTUK''

Müze ziyareti sonrasında Dursun Özbek, "Sayın Oliver Kahn, müzemizi gezdiğinde geçmiş ile gelecek arasındaki farkı çok daha net gördü. UEFA Kupası'nı Galatasaray'ın kazanması çok önemliydi. Oliver Kahn'ın da ilk uluslararası kupası UEFA Kupası'ydı. O nedenle çok heyecanlandı. Sayın Kahn, bizi ziyaret etmek istedi. Kendisinin global olarak futbolda çok deneyimi var. Biz de kendisi ile Galatasaray'ı daha yukarılara çekmek için bazı projeler üzerinde konuştuk. Kendisi ile bundan sonra da daha özel projeler için bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Bir dönem Bayern Münih'te CEO (Üst yönetici) olarak da görev yapan Oliver Kahn ise ziyarete ilişkin şöyle konuştu:

''UEFA KUPASI'NI GÖRMEK HARİKAYDI''

"Galatasaray gibi böylesine büyük, böylesine harika bir kulübün müzesine gelmek her zaman etkileyici çünkü bu tarihi anlamak için burayı gezmek lazım. Özellikle UEFA Kupası'nı görmek harikaydı. Galatasaray'ın şu an ki durumu çok önemli. Her zaman gelişen bir kulüp. Stadyumdaki atmosfer de muazzam. Yorumcu olarak geldiğimde bu atmosferi kendim de bizzat deneyimledim. Öylesine bir gürültü vardı ki, birbirimizi duyamıyorduk."

Ziyaret sonrasında Özbek ve Kahn, Galatasaray Futbol A Takımı'nın Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne geçti ve burada incelemelerde bulunarak bilgi alışverişinde bulundu.

Cemre Yıldız
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDuygu Kaya:

projeler projeler diye konuşuyorlar ama hangisinin bütçesi var hangisinin geri dönüş süresi ne belli değil, Kahn'ın tecrübesi elbette değerli ama bunun Galatasaray'a finansal olarak ne kazandıracağı meçhul

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Haber YorumlarıSerdar Kılıç:

çok güzel. eski efsane gelmiş bizimkini ziyaret etmiş. böyle şeyler hoştur. tarihi anlıyo. UEFA Kupası'nı görüp heyecanlanmış. iyi. Kahn çok büyük insan. Bayern'in başkanıydı. ama projeler ne bunun söyleyin bana. somut bir şey yapacaklar mı

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Haber YorumlarıSongül Sancaklı:

ya bu oliver kahn gelmiş gidip müzeyi gezmiş falan ama bunun futbolda ne işe yarayacağı belli değil yani başkan kahn ile projeler konuşmuş diye ama somut bi şey yok da neyse umarım işe yarar ama böyle gösterişli ziyaretler pek işe yaramıyo bence

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