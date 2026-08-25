Türk Kızılay: Gazze'ye En Fazla Yardım Ulaştıran Ülke

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Türkiye'nin Gazze'ye en fazla yardım ulaştıran ülke olduğunu belirterek, "( Gazze'ye) en fazla yardımı ulaştıran ülke olmanın haklı gururunu yaşadık. Ama bu, içimizi rahatlatmıyor. Çünkü orada mağduriyet devam ettikçe 'İyi ki bu yardımı yaptık' diyebilecek durumda değiliz." dedi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve Kuzey Sina Valisi Halid Mucavir'in de aralarında olduğu heyetle Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etti.

Yılmaz, Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafına gerçekleştirdiği ziyarette, Gazze'deki insani kriz ve yardım çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Refah Sınır Kapısı'nın Ekim 2023'ten bu yana birçok tarihi an ve mağduriyete tanıklık ettiğini kaydeden Yılmaz, "Bazen bir umudun sembolü oldu. Çünkü içeride, yardım tırlarındaki malzemelere bağımlı yaşayan Gazze halkı var. Ama bazen de tamamen kapandı, açık hava hapishanesi haline gelen Gazzelilerin çığlığını duydu, onların yaşadıklarına tanıklık etti." diye konuştu.

Refah Sınır Kapısı'nın önünde, yaklaşık 1050 gün sonra hala Gazze'de yaşanan zulmü, mağduriyeti ve insani hukuk kurallarının ihlalini konuştuklarının altını çizen Yılmaz, "Bu durum, insani yardım alanında çalışan ve faaliyet gösteren bir hareket olarak bizi son derece üzüyor." şeklinde konuştu.

Mısır'a 6. ziyareti gerçekleştirdiklerini aktaran Yılmaz, dönem dönem yardımları başlatmak, iyilik gemilerinin rotasını belirlemek, süreç analizlerini yapmak ve yardımların her birinin içeriye girişini koordine etmek için defalarca geliş gidiş sağladıklarını kaydetti.

"Türkiye, Gazze'ye en fazla yardım ulaştıran ülke"

Yılmaz, "Şunu söylemek istiyorum: İyilik gemilerimiz sayesinde Türk Kızılay olarak, Kızılay-Kızılhaç Hareketi içinde; Türk halkı olarak ise bütün dünyadaki devletler arasında en fazla yardımı ulaştıran ülke olmanın haklı gururunu yaşadık. Ama bu, içimizi rahatlatmıyor. Çünkü orada mağduriyet devam ettikçe 'İyi ki bu yardımı yaptık' diyebilecek durumda değiliz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu işe dertlenen, Gazze Şeridi'ndeki mağduriyeti kendi içinde, kendi gönlünde hisseden bir millet olduğuna vurgu yapan Yılmaz, "Burada Mısır Kızılayı'nın gönüllülerini gördüm. Onların gözlerinde de aynı duygu vardı." dedi.

"Yardım kanallarımızı çeşitlendiriyoruz"

Daha önce Mısır'ın Türk yardımlarını ve diğer yardımları koordine ettiği depolara gittiklerini dile getiren Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir yanda sıcak, bir yanda nem, bir yanda toz... Ama orada cansiperane, 7 gün 24 saat çalışan Kızılay gönüllüleri var. Ben burada özellikle bağışçılarımız başta olmak üzere Türk milletimize çok teşekkür ediyorum. Bütün Kızılayların gönüllülerine de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biz burada bazen kısıtlamalara rağmen, bazen hayatını kaybeden yardım çalışanlarımızın ardından döktüğümüz gözyaşlarına rağmen görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz."

İnsani yardımın kesintiye uğramaması için bir taraftan çağrıda bulunuyor, bir taraftan unutmamaya ve unutturmamaya çalıştıklarını aktaran Yılmaz, "Yardım kanallarımızı çeşitlendiriyoruz. Bazen burası kapanıyor, içeriye tek bir tır dahi giremez hale geliyor. Ama biz, içerideki delegasyonumuz ve Kızılay personelimizle çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Gazze Şeridi'nde her gün 30 bin kişiye sıcak yemek sağladıklarını aktaran Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her gün 30 bin sıcak yemeği cansiperane bir şekilde üretiyor ve dağıtıyoruz. Her gün içme suyu dağıtmaya, insanlara sağlık yardımı ulaştırmaya çalışıyoruz. Buradaki gayretimiz, tamamen oradaki mağduriyetin sona ermesi üzerine kurulu. Duamız, kalıcı barışın gelmesi. Bütün bu günleri, hafızamızda yalnızca acı birer hatıra olarak hatırlıyor olalım."

Kaynak: AA