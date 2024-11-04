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Türk Kızılay Genel Başkanı'ndan Gazze Mesajı

Türk Kızılay Genel Başkanı'ndan Gazze Mesajı
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Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Kızılay Haftası etkinliğinde yaptığı konuşmada, çocukların gelecekte yaşanan insanlık halleri hakkında sorular soracağını belirterek Gazze'deki duruma dikkat çekti. Yardım faaliyetlerinin devam ettiğini vurguladı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Gözleri gülen çocuklarımıza 'Bu dünya iyi olmanız için var' diyoruz. Yarın o çocuklar bizim yaşımıza geldikleri zaman 'Bugün Gazze'de, Lübnan'da veya farklı coğrafyalarda yaşanan ızdırap varken siz ne yapıyordunuz?' diye bize soracaklar." dedi.

Türk Kızılayın Etimesgut yerleşkesinde her yıl Kızılay Haftası dolayısıyla kurulan "Kızılay Haftası Sokağı"nda, anasınıfı ve ilkokul öğrencileri için etkinlik düzenlendi.

Genel Başkan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası'nın Türk Kızılayın bir bayramı olduğunu söyledi.

Geçen sene düzenlenen "Kızılay Haftası Sokağı" etkinliklerinde Refah Sınır Kapısı'nın kalıcı şekilde açık hale getirilmesinin konuşulduğunu hatırlatan Yılmaz, "O zamanki kamu diplomasisi sayesinde sınır kapısından 11 geminin yüzde 90'ını içeri girdirerek dünyanın en fazla yardım yapan ülkesi haline geldik ama maalesef mayısın başından beri sınır kapısı kapandı." diye konuştu.

Yılmaz, her zaman kalıcı barışın altını çizdiklerini vurgulayarak, "Bir taraftan da geçen yıl 'İnsani hukuk kurallarına uymanız lazım' diyorduk. Savaş döneminde dahi sivillere saldırmamak, insani yardım koridorunu açık tutmak, yardım çalışanlarına kastetmemek ve bilerek saldırmamak gibi konuları konuşuyorduk. Maalesef, üzerinden bir yıl geçti ama hala aynı konuya geri dönmüş durumdayız." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye yönelik saldırılarda mağdur olan Gazzeliler için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirten Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"İçerideki delegasyonumuzla her gün 15 bin sıcak yemeği bin bir türlü güçlüğe rağmen çıkarmaya devam ediyoruz. Ürdün Kızılayı üzerinden birtakım malzemeleri içeriye girdirmeye çalışıyoruz. Bence en önemlisi, bu dönemde savunuculuk. Geçen hafta Cenevre'deydik. Dört yılda bir Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonunun toplantısı olur ve bu toplantıya tüm devletler eşlik eder. Orada konuşulan her şey tüm devletlere raporlanır. Biz orada insani hukuk ilkelerine dikkati çektik. Bu dönemin belki hareketimizin en zor, en karanlık dönemi olduğunun vurgusunu yaptık. Bütün bunların devletlere raporlanacağı bir toplantıda bu kadar yüksek sesle dile getirilmesi önemliydi."

Kızılay Haftası Sokağı'na 20 bin çocuğun katıldığı bilgisini veren Yılmaz, "Gözleri gülen çocuklarımıza 'Bu dünya iyi olmanız için var' diyoruz. Yarın o çocuklar bizim yaşımıza geldikleri zaman 'Bugün Gazze'de, Lübnan'da veya farklı coğrafyalarda yaşanan ızdırap varken siz ne yapıyordunuz?' diye bize soracaklar. Çok kuvvetli bir şekilde savunuculuğumuzu devam ettirmemiz ve kesinlikle unutmamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
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