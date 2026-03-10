Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Adalet Bakanı Gürlek'i Ziyaret Etti

(ANKARA) - Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Kızılay Genel Başkanı Sayın Fatma Meriç Yılmaz'ı Bakanlığımızda konuk ettik. Türk Kızılay'ın ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yürüttüğü, toplumsal dayanışmayı güçlendiren insani yardım faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Fatma Meriç Yılmaz'a nazik ziyareti ve güzel temennileri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA