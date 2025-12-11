Haberler

Türk Kızılay Sakarya Şubesi özel gereksinimli bireyler için etkinlik düzenledi

Türk Kızılay Sakarya Şubesi özel gereksinimli bireyler için etkinlik düzenledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Kızılay Sakarya Şubesi, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla düzenlediği yemek programında 150 engelli ve aileleri bir araya geldi. Etkinlikte dayanışma ve birlik duygusu pekiştirildi.

Türk Kızılay Sakarya Şubesince kentteki özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla program gerçekleştirildi.

Serdivan ilçesindeki bir restoranda düzenlenen 150 engelli ve ailelerinin katıldığı yemek programında, çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Türk Kızılay Sakarya Şube Başkanı Cevdet Koç, AA muhabirine, Türk Kızılay'ın yalnızca afet dönemlerinde değil, toplumun her kesimine dokunan sosyal sorumluluk projeleriyle de aktif rol üstlendiğini söyledi.

Özel gereksinimli bireylerin yüzündeki tebessüme katkı sunmak için bir araya geldiklerini aktaran Koç, "Türk Kızılay olarak her zaman engelli vatandaşlarımızın yanındayız. Bu tür etkinlikler hem dayanışmamızı güçlendiriyor hem de birlik ve beraberlik duygumuzu pekiştiriyor." diye konuştu.

Katılımcılar, yapılan etkinlikle keyifli akşam geçirdiklerini ifade ederek, Türk Kızılay'ın desteğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Mehmet Karakaş - Güncel
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Afet bölgesi ilan edilen ilçemiz fena sallandı
İstanbul'da yangın faciası! Aynı evdeki 3 çocuk hayatını kaybetti

İstanbul'da yangın faciası! Aynı evdeki 3 çocuk hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FED'in faiz kararına altının ilk tepkisi: İşte gram ve çeyreğin fiyatı

FED'in kararına altının ilk tepkisi: İşte gram ve çeyreğin fiyatı
TBMM'de stajyer istismarı iddiası: Bir personel görevden uzaklaştırıldı

Öğrencinin şikayetiyle ortaya çıktı, anında görevden alındı
Poz sırasında samimi an! Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisine yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı

Poz sırasında samimi an! Yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı
Güllü, ölmeden önce patronuna anlatmış: Başıma bir şey gelirse...

Güllü, ölmeden önce iki isim vermiş: Başıma bir şey gelirse...
FED'in faiz kararına altının ilk tepkisi: İşte gram ve çeyreğin fiyatı

FED'in kararına altının ilk tepkisi: İşte gram ve çeyreğin fiyatı
İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı

İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı
Bingölspor'un dayanışma gecesinde 28 milyon TL toplandı, en yüksek bağış Peker'den geldi

3. Lig ekibinin bağış gecesine damga vurdu! Rakam dudak uçuklattı
Fener taraftarı kahrolacak! Sörloth için kesin karar verildi

Hakkındaki gelişme Fener taraftarını kahredecek
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
Dzeko, Fener'den gittiği takımda hayatının şokunu yaşadı

Fener'den gittiği takımda hayatının şokunu yaşadı
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Trump'tan tarihi operasyon! Görüntüler servis edildi, petrol fiyatları bir anda yükseldi

Böylesi daha önce hiç olmadı! Petrol fiyatlarını uçuran operasyon
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yerine gelecek isim

Galatasaray'dan gidiyor! Yerine gelecek isim bile belli
title