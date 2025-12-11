Türk Kızılay Sakarya Şubesi özel gereksinimli bireyler için etkinlik düzenledi

Türk Kızılay Sakarya Şubesince kentteki özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla program gerçekleştirildi.

Serdivan ilçesindeki bir restoranda düzenlenen 150 engelli ve ailelerinin katıldığı yemek programında, çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Türk Kızılay Sakarya Şube Başkanı Cevdet Koç, AA muhabirine, Türk Kızılay'ın yalnızca afet dönemlerinde değil, toplumun her kesimine dokunan sosyal sorumluluk projeleriyle de aktif rol üstlendiğini söyledi.

Özel gereksinimli bireylerin yüzündeki tebessüme katkı sunmak için bir araya geldiklerini aktaran Koç, "Türk Kızılay olarak her zaman engelli vatandaşlarımızın yanındayız. Bu tür etkinlikler hem dayanışmamızı güçlendiriyor hem de birlik ve beraberlik duygumuzu pekiştiriyor." diye konuştu.

Katılımcılar, yapılan etkinlikle keyifli akşam geçirdiklerini ifade ederek, Türk Kızılay'ın desteğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.