Türk Kızılayın Bağcılar'daki yeni aşevi açıldı

Türk Kızılayın "81 İlde 81 Aşevi" hedefi doğrultusunda günlük yaklaşık 5 bin kişiye hizmet verebilecek yeni aşevinin açılışı Bağcılar'da yapıldı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, bu kapsamdaki 44'üncü aşevinin açılışında yaptığı konuşmada, yıl boyunca sıcak yemek desteğiyle daha fazla haneye ulaşmaya devam ettiklerini söyledi.

Yeni aşevinin dayanışmanın ve paylaşmanın önemli merkezlerinden biri olduğunu dile getiren Yılmaz, "Olağan dönemde günlük yaklaşık 5 bin kişilik kapasiteyle hizmet verecek aşevimiz, afet ve acil durumlarda ise 50 bin kişilik kapasiteye ulaşarak bölgedeki beslenme hizmetlerine destek sağlayacak." dedi.

Yılmaz, aşevlerinin gönüllü hayırseverlerin buluştuğu sosyal yardımlaşma noktaları olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Devletimizin afet zamanlarında Türk Kızılayına tanımladığı görev beslenme. Biz herhangi bir yerde küçük veya büyük bir afet olduğu zaman artık Türk Kızılay olarak orada arama kurtarma yapan kahramanlarımızdan o afetten etkilenen kişilere kadar ana sorumluluğumuzu onlara yemek götürmek olarak almış durumdayız. Dolayısıyla bu aşevlerimiz arttıkça aynı zamanda afetlere direncimiz de artacak. Aynı zamanda bir yerde yangın, sel, Allah göstermesin deprem olduğunda bu aşevlerimiz çok hızlı şekilde kapasitelerini artıracaklar. O sıcak yemeği çok daha hızlı şekilde götürebilir hale gelecekler."

Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, aşevi modelinde sadece yoksulların olmadığını anlattı.

"Bizim aşevi modelimizde Ayşe teyzemiz, Ahmet amcamız zengin olabilir. Benim için hiç önemli değil." diyen Yılmaz, belli bir yaşın üzerinde olan kişilerin kapısını gönüllü olarak çalıp, onların halini ve hatrını sorabilmenin kendisi için son derece kıymetli olduğuna değindi.

Yılmaz, aşevlerinden alınan yemeği büyüklerin evine gönderirken bir görevlinin yanında genellikle üniversite öğrencisinin de olduğuna dikkati çekerek, "İşte o üniversite öğrencilerimiz kapıyı çaldığı zaman, ben bunu çokça söylüyorum, gençlerimiz de onaylıyorlar, aslında hayatın gerçeğiyle yüzleşiyorlar." ifadelerini kullandı.

Açılışa, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ile Kaymakam Abdullah Uçgun da katıldı.

Yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek

Ülke genelinde hizmet veren aşevleriyle her gün on binlerce ihtiyaç sahibine ulaşan Türk Kızılayın Bağcılar Aşevi, Bağcılar Belediyesi ile Bağcılar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının işbirliğinde hizmete açıldı.

Olağan dönemlerde günlük yaklaşık 5 bin kişiye sıcak yemek desteği sağlayacak aşevi, afet ve acil durumlarda ise 50 bin kişilik kapasiteyle bölgedeki beslenme hizmetlerine katkı sağlayabilecek.

Aşevi, başta yaşlılar, engelliler ve ihtiyaç sahipleri olmak üzere yıl boyunca vatandaşlara sıcak yemek desteği sağlayacak.

Türk Kızılayın vekaletle kurban kesim modeli kapsamında hazırlanan kavurma konserveleri de aşevlerinde pişirilen yemeklerde değerlendirilecek.