Haberler

Türk Kızılaydan Alaca'da kan bağışı etkinliği

Türk Kızılaydan Alaca'da kan bağışı etkinliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Kızılay Çorum Kan Bağış Merkezi, Alaca Öğrenci Yurdu ve Hitit Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen kan bağışı etkinliğine yaklaşık 55 kişi katıldı. Yapılan bağışların geçen yıla oranla artış göstermesi dikkat çekti.

Türk Kızılay Çorum Kan Bağış Merkezi ile Alaca Öğrenci Yurdu ve Hitit Üniversitesi Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu iş birliğinde kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Yüksekokul yerleşkesinde Kızılayın mobil kan bağışı aracında gönüllülerin kan bağışı kabul edildi. Kan bağışında bulunan öğrencilere termos hediye edildi.

Türk Kızılay Çorum Kan Bağış Merkezinde görevli kan bağışçısı kazanım uzmanı Yasemin Güloğlu, AA muhabirine, bu yılki bağışların geçen yıla oranla daha yüksek olduğunu söyledi.

Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu ve Alaca Öğrenci Yurdu ile iş birliğinde program düzenlediklerini belirten Güloğlu, "Amacımız kan ihtiyacını karşılayarak hasta yakınlarını kan arama yükünden kurtarmak. Kan yapay olarak üretilemeyen, tek kaynağı insan olan bir ürün. Bu nedenle birbirimize muhtacız." dedi.

Programda 55 civarında kişinin kan bağışında bulunduğuna işaret eden Güloğlu, "Geçen yıl burada yaptığımız programı 45 ünite ile tamamlamıştık. O rakamı geçmiş durumdayız ve artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Birçok hastaya şifa olacağımıza inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Çorum'daki hastanelerde günlük yaklaşık 70 ünite kana ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Güloğlu, "Üniversitelere yılda iki kez gidiyoruz, dönem sonunda yine bir program düzenleyerek Alaca Öğrenci Yurdu ve meslek yüksekokulu iş birliğinde tekrar gelmeyi planlıyoruz. Her seferinde hedefimiz bir önceki programdan daha fazla bağış almak. Tüm kan gruplarına ihtiyacımız var." diye konuştu.

Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Songül Özüm ise kan bağışının toplumsal dayanışmanın en önemli örneklerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Kan yapay olarak üretilemez. Tek kaynağı da gönüllü bağışçılarımızdır. Öğrencilerimizin gösterdiği yoğun ilgi çok anlamlı ve bilinçli bir davranıştır. Her bir damla kan, bir umuttur. Gönüllü öğrencilerimize gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan - Güncel
Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi

Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi
Piyasalar alev alev! Euro'nun ardından dolar da rekor kırdı

Merkez'in kararı piyasaları yaktı! Tarihi rekorlar art arda geliyor
Asgari ücret için ilk toplantı bugün saat 14.00'te! İşte masadaki zam senaryoları

Erdoğan'ın çağrısı sonrası milyonlar bu görüşmeye kilitlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hande Erçel'in 45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu

45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu
Galatasaray'da maaş krizi! Aylardır para almıyorlar

Taraftarlar şok oldu! Galatasaray'da büyük kriz
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
200'den fazla şubesi vardı! Dev pizza zinciri iflas etti

200'den fazla şubesi vardı! Dev pizza zinciri iflas etti
Hande Erçel'in 45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu

45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu
Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü

Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü
Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Ligi'nde tarihe geçti! 18 yıl sonra bir ilk

Son günlerin eleştirilen ismiydi, attığı bu golle tarihe geçti
Esra Ezmeci'ye gelen mesaj skandal: Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem...

"Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem..."
'Taciz etti' diyerek 17 yaşında katil olmuştu! Beyza'nın cezası belli oldu

"Taciz etti" diyerek 17 yaşında katil olmuştu! İşte Beyza'nın cezası
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Zeki Murat Göle'den Fener taraftarını mest eden istatistik

Bu sezon çıktığı 2 maçta da aynı şeyi yaptı
Limoncudan ağızları açık bırakan sahtekarlık

Limoncunun ağızları açık bırakan sahtekarlığı kamerada
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i Avrupa'da zirveye göz kırptı

3 dakikada neler oldu neler! Avrupa'da tarih yazıyor
title