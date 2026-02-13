Haberler

Türk Kızılay Baskil Şubesi'nden ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı

Türk Kızılay Baskil Şubesi'nden ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da Türk Kızılayı Baskil Şubesi tarafından köy okullarında okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet desteği verildi.

Elazığ'da Türk Kızılayı Baskil Şubesi tarafından köy okullarında okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet desteği verildi.

Türk Kızılay Baskil Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik yardım çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, ilçeye Büyükpınar İlkokulu ve Baskil Şehit Tahsin Gerekli Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere kıyafet ve çeşitli hediyeler verdi.

Kızılay gönüllüleri, ihtiyaç sahibi ailelere ve öğrencilere yönelik yardım faaliyetlerinin ilçe genelinde devam ettirecek.

Kaynak: AA / Ramazan KAPLAN - Güncel
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
Didem Ceran, yüz estetiği sonrası 19 gündür banyo yapmadığını açıkladı

19 gündür banyo yapmamış, o anları paylaştı
Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti

Dev bankada deprem! Mesajlar ifşa olunca koltuğu bırakıp kaçtı
Sağlık ocağından dinleme cihazı çıktı

Temizlik sırasında doktorların odasında bulundu! Polis hemen el koydu
Oğlunun evinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aylar sonra kaldırıldı

Oğlunun evinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aylar sonra kaldırıldı
Didem Ceran, yüz estetiği sonrası 19 gündür banyo yapmadığını açıkladı

19 gündür banyo yapmamış, o anları paylaştı
Kenti hortum vurdu! Besici ve üreticilerin kaybı büyük

Kenti hortum vurdu! Besici ve üreticilerin kaybı büyük
Ünlü isim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekküre gitti: Merak etmeyin

Erdoğan'a teşekküre gidip bir de fotoğraf paylaştı: Merak etmeyin