Haberler

Türk Kızılay, Azerbaycan'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı dağıttı

Türk Kızılay, Azerbaycan'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı dağıttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Kızılayın ramazan yardımları kapsamında Azerbaycan'da 200 aileye ulaştıracağı yardım kolilerinin dağıtımına başlandı.

Türk Kızılayın ramazan yardımları kapsamında Azerbaycan'da 200 aileye ulaştıracağı yardım kolilerinin dağıtımına başlandı.

Türk Kızılayın hazırladığı gıda paketleri, başkent Bakü'de şehit ailelerine ve ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Dağıtımda, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Basın Müşaviri Cihangir İşbilir, Din Hizmetleri Müşaviri İhsan Açık ve Tarım Müşaviri Yener Yıldırım da yer aldı.

Temel gıda malzemelerinin bulunduğu koliler Azerbaycan Kızılayı gönüllülerinin de katkısıyla diğer illerdeki ihtiyaç sahiplerine de ulaştırılacak.

Türk Kızılay Azerbaycan Delegasyon Başkanı Hasan Güler, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Azerbaycan'da 200 gıda kolisi dağıtmayı planladıklarını bildirdi.

Güler, gıda kolilerinin yaklaşık 15 kilogram ağırlığında olduğunu aktararak ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi hususunda Azerbaycan Kızılayı ile beraber çalıştıklarını belirtti.

Dar gelirli ve dezavantajlı ailelere destek sağladıklarını söyleyen Güler, "Bu ramazanda da bir başına olanların yanı başındayız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı

İran'dan Japonya'yı alarma geçiren adım! Başbakan resmen isyan etti
Sadettin Saran'dan bomba Tedesco hamlesi! Duruma el koydu

Bekleneni yaptı!
Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi

Ünlü şarkıcıyı görenlerin yüreği ağzına geldi
Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı

Hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı
Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı

İran'dan Japonya'yı alarma geçiren adım! Başbakan resmen isyan etti
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı

Fatma öğretmene okulunda veda! Dillerde aynı slogan vardı
Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Burhan'dan Türk gazetecilerin İsrail'de gözaltına alınmasına tepki

Türk gazetecilerin gözaltına alınmasına Burhan'dan sert tepki