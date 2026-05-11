Edirne'den kısa kısa
Türk Kızılay Edirne Şubesi, Anneler Günü dolayısıyla Kadın Emek Pazarı'nda stant açan anneleri ziyaret etti ve el emeği rozetler hediye etti. Ayrıca, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kursiyer kadınlara yönelik kahvaltı programı düzenlendi.
Kızılay gönüllüleri tarafından el emeğiyle hazırlanan "Hilal-i Ahmer Çiçeği" rozetleri, pazarda üretim yapan annelere hediye edildi.
Türk Kızılay Edirne Şubesinden yapılan açıklamada, sevgi ve emeğiyle hayatı güzelleştiren annelerin Anneler Günü'nün kutlandığı belirtildi.
Açıklamada, kadın emeğinin desteklenmesi ve annelerin özel günlerinde yanlarında olunmasının önemine dikkati çekildi.
Anneler Günü programı
Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Anneler Günü dolayısıyla kursiyer kadınlara yönelik kahvaltı programı düzenlendi.
İl Müdürlüğüne bağlı Edirne Sosyal Hizmet Merkezi bünyesindeki Yıldırım Sosyal Hizmet Merkezi ile Umurbey Sosyal Hizmet Merkezi ek birimlerinden hizmet alan kursiyer kadınlar etkinlikte bir araya geldi.
Programda kadınların Anneler Günü kutlanırken, katılımcılar sohbet ederek keyifli vakit geçirdi.
İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kadınların sosyal hayata katılımını destekleyen etkinliklerin sürdürüleceği belirtildi.