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Türk Kızılay, 82 Yaşındaki Ali Oral'a Konteyner Ev Sağladı

Türk Kızılay, 82 Yaşındaki Ali Oral'a Konteyner Ev Sağladı
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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, Türk Kızılay ekipleri tarafından tespit edilen 82 yaşındaki Ali Oral, kullanılmaz haldeki evinden kurtarılıp yeni bir konteyner eve yerleştirildi. Oral, yeni evini çok beğendiğini belirtirken, Kızılay ve yerel yönetimlerin desteklerinden memnun kaldı.

Türk Kızılay ekipleri, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kullanılmaz halde bir evde yaşadığını fark ettikleri 82 yaşındaki Ali Oral'ı, mahallesinde kurdukları konteyner eve yerleştirdi.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, ilçede ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtan Genç Kızılay ekipleri, 82 yaşındaki Ali Oral'ın kullanılamaz halde bir evde, sağlıksız koşullarda yaşadığını gördü.

Ekiplerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine, Kızılay Dursunbey Şube Başkanı Ramazan Filiz ve Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan harekete geçerek, ihtiyaç sahibine konteyner ev yapılması için girişimde bulundu.

Temel ihtiyaçları karşılanan ve sağlık kontrolleri yapılan Ali Oral, mahallesinde kurulan konteyner eve yerleştirildi.

"Yeni evimi çok beğendim"

Açıklamada, değerlendirmesine yer verilen Oral, devletin, belediyenin ve hayırseverlerin kendisine yardım eli uzattığını belirterek, "Bugün gencecik kardeşlerimin de desteğiyle yeni evime kavuştum ve çok beğendim. Benim de artık sıcak bir yuvam olacak. Vefat ettikten sonra da bu evin ihtiyaç sahibi bir vatandaşa verilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Dursunbey Şube Başkanı Ramazan Filiz de Kızılay ve Dursunbey Belediyesinin yaptığı konteyner eve Genç Kızılay görevlilerinin desteğiyle eşyaları yerleştirdiklerini belirterek, "Amcamızla güzel bir kahvaltı yaparak evini teslim ettik. Allah amcamıza sağlık sıhhat versin." dedi.

Kaynak: AA / Şaduman Türkay - Güncel
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