Üye Girişi
Haberler

Türk Kızılay, 39 Ülkede 15 Milyon Kişiye Yardım Ulaştırdı

Türk Kızılay, 39 Ülkede 15 Milyon Kişiye Yardım Ulaştırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, bu yıl 39 ülkede 15 milyon kişiye yardım ulaştırdıklarını açıkladı. Anamur'daki yeni şubenin açılışında konuşan Yılmaz, Kızılay'ın dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine yardım eden bir iyilik hareketi olduğunu vurguladı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, bu yıl 39 ülkede 15 milyon kişiye yardım ulaştırdıklarını belirtti.

Yılmaz, Mersin'in Anamur ilçesi Saray Mahallesi'ndeki Türk Kızılay Şubesi açılışına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Yılmaz, 156 yıldır faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay'ın ülke genelinde 514 şube ve temsilciliğinin bulunduğunu söyledi.

Türk Kızılay'ın, iyilik köprüsü olduğunu belirten Yılmaz, "Kızılay, gönüllüler eliyle iyiliği çoğaltan bir gönüllü hareketidir. Kızılay'a o yüzden bir kurum da demiyorum. Kurumlar nihayetinde binaları, mevzuatları ya da somut varlıklarıyla dillendirilir ama bizim için Kızılay bir iyilik hareketidir. Bu iyilik hareketi, bugün 370 bin kayıtlı gönüllünün her gün büyük bir organizasyon şeklinde tüm dünyada ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor." diye konuştu.

Yılmaz, çok fazla görev ve sorumluluklarının olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Son yüzyılın en büyük afetini yaşamış bir ülkeyiz, 6 Şubat 2023 depremlerinde. Bu depremlerde 800 binin üzerinde tekil konutun yıkıldığını ya da hasar gördüğünü biliyoruz ama biz 1,5 senede 100 binin üzerinde konutu yapabilecek güçte bir devletiz. Deprem zamanında kenetlendik. Çok şükür bugün oranın yaralarını sarıyoruz. Biz sadece yurt içinin değil yurt dışının da sürekli yanında oluyoruz. Koskoca Kızılay Kızılhaç cemiyetinin en fazla ülkeye, en fazla yardımı ulaştıran ülkesi milletim ve devletim adına çok büyük gururla söylüyorum ki; Türk Kızılay'dır. 2024'te 39 ülkede 15 milyon kişiye yardım ulaştırmış bir ülkeyiz."

Yılmaz, açılışını yaptıkları Anamur şubesinin de hayırlı olmasını diledi.

Kaymakam Bilal Bozdemir, Belediye Başkanı Durmuş Deniz ve Türk Kızılay Anamur Şubesi Başkanı Sakine Kuz'un da konuşma yaptığı programın ardından dua okundu, hizmet binasının açılış kurdelesi kesildi.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma! Baba ağladı, annenin kıyafeti dikkat çekti

Narin Güran davasında tutuklu sanıklar ilk kez hakim karşısında

 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen 'Cinsel ilişki' itirafı

Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı

 Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?

Mahkeme başkanından Narin'in ağabeyine olay soru
Cinsel ilişki sorusuna Narin'in ağabeyi Enes'ten dikkat çeken yanıt

Annesi ile amcası arasında ilişki var mı? Cevabı hakime özür diletti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rizespor- Trabzonspor maçı ne zaman? CANLI ALTIN KURU | 7 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları! Doğu Ekspresi bilet satışları başladı mı? ALES/3 SINAV YERİ SORGULAMA! ALES/3 sınav yerleri açıklandı mı, nasıl bakılır? GALATASARAY TOTTENHAM MAÇI İZLE | Galatasaray Tottenham maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 7 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 7 Kasım Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 7 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 7 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 7 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Japonya İstanbul Başkonsolosu kim? MasterChef konuğu Kasahara Kenichi kimdir, kaç yaşında?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.