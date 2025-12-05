Haberler

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 91. yılı Amasya'da kutlandı

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 91. yılı Amasya'da kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya Olgunlaşma Enstitüsü'nde düzenlenen etkinlik, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 91. yıl dönümünü kutlamak amacıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte kadınların ürettiği çini sergisi yapıldı ve 18 kadın milletvekilinin isimlerinin yazıldığı çiniler boyandı.

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 91. yıl dönümü dolayısıyla Amasya Olgunlaşma Enstitüsü'nde çini boyama etkinliği düzenlendi.

"Sandıktan Sanata: İlk Kadın Milletvekillerimiz" temalı etkinliğe, Amasya Valisi Önder Bakan'ın eşi Elif Bakan, Belediye Başkanı Turgay Sevindi'nin eşi Selin Sevindi, Emniyet Müdürü Ayhan Saraç'ın eşi İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aynur Saraç, Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ramazan Yiğit'in eşi Tülin Yiğit, kurum kuruluş müdürleri ve siyasi partilerin kadın temsilcileri katıldı.

Amasya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Niyazi Şişik, günün anlam ve önemine binaen kadınların ürettiği çini sergisi düzenlediklerini söyledi.

Şişik, "Bu etkinlikle kadının gücünün hem ülkemize hem ilimize çok büyük katkı sunmasının farkındalığını oluşturmak istedik." dedi.

Etkinliğe katılan moda tasarımcısı Elif Kılıç ise şunları dile getirdi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisine seçilen 18 kıymetli kadın vekilimizi yad etmek için buradayız. Bu, bizim için çok kıymetli. Çünkü çok çok gelişmiş olduklarını iddia eden ülkelerden çok daha öncelikle bu haklara sahip olmak, Türk kadını adına gerçekten büyük onur olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden mümkün olduğu kadar bu tarz kıymetli etkinliklere katılımı çok kıymetli buluyorum."

Program, 18 kadın milletvekilinin isminin yazdığı çinilerin boyanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Sosyal medyadan tanıştığı kadının evine gitti, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyadan tanıştığı kadının evine gitti, hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Galatasaray maçına giden Kerem Demirbay'ın sözleri tepki çekti

Maça damga vuran görüntü
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi

Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.