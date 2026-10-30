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Türk Japon Vakfı Cumhuriyet Bayramı'nda Atatürk'ün sevdiği şarkılarla konser yaptı

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Türk Japon Vakfı, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla vakfın kültür merkezinde konser düzenledi. Şef Emine Gürsel'in yönettiği Türk Japon Vakfı Müzik Korosu ve vakfın Çocuk Korosu'nun sahne aldığı konsere Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami ile davetliler katıldı.

Türk Japon Vakfı, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konser düzenledi.

Türk Japon Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nejat Bora Sayan, Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi'ndeki konser öncesinde Cumhuriyet'in 103. yılında böyle bir etkinlik düzenlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katkı sunan herkese teşekkür etti.

Daha sonra Şef Emine Gürsel'in yönettiği Türk Japon Vakfı Müzik Korosu, konser verdi.

Atatürk'ün sevdiği şarkıların da söylendiği konserde, vakfın Çocuk Korosu da sahne aldı.

Konsere, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA
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