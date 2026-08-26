TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, Maden İşçilerini Ziyaret Etti

(ANKARA) - TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Genel Başkan Yardımcıları Eyüp Alemdar ve İrfan Kabaloğlu ile konfederasyona bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri, Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik'te ücret, kıdem tazminatı ve diğer alacaklarının ödenmediğini belirten Türkiye Maden-İş Sendikası üyesi işçileri ziyaret etti.

TÜRK-İŞ'ten yapılan açıklamada, Ergün Atalay'ın sürecin başından bu yana mağdur maden işçilerinin yanında yer aldığı ve işçileri birçok kez ziyaret ettiği belirtildi.

Atalay, işçilerin alacaklarına ilişkin süreci yakından takip ettiklerini belirterek, tüm hakları ödeninceye kadar mücadelelerine destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Maden işçileri de Atalay ve TÜRK-İŞ yönetimine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: ANKA