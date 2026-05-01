TÜRK-İş'ten Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde 1 Mayıs açıklaması

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Taksim'e gelen TÜRK-İş üyeleri Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Çelenk töreninin ardından sendika üyeleri saygı duruşunda bulundu; ardından İstiklal Marşı okundu. TÜRK- İş adına basın açıklamasını Genel Başkan Yardımcısı Nazmi Irgat yaptı.

'EMEK YÜCE DEĞERDİR'

Nazmi Irgat, "Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü. Uluslararası anlamda tüm işçilerin birlik ve dayanışma içinde olduğu bir gün. Bugün emeğin sorunlarının görüşüldüğü bir gün. Emeği yüce değer olarak biliyoruz ve bunu da yaşatmaya çalışıyoruz çünkü emek değer üretir. Ülkemizin kalkınması ve insanların refahı için emek döker, alın teri döker insanlarımız. Emeğin değersizleştiği, geçim şartlarının ağırlaştığı bir dönemde bulunmaktayız. Bugün yalnızca sorunları değil, umudu da büyütmek için de buradayız. Farklı iş yerlerinden gelmekteyiz ancak hepimizi birleştiren ortak bir gerçek bulunmaktadır. Bu ülkenin değerlerini de geleceğini de emeğimizle biz kurmaktayız. Kamuda çalışan tüm işçilerin eşit haklara ve güvenceli çalışma koşullarına kavuşması sağlanmalıdır. Bu mağduriyet artık sona erdirilmelidir. Engelli bireylerin çalışma hayatına katılımı da önemli sorunlar barındırmaktadır. Yasal zorunluluklara rağmen birçok iş yerinde engelli istihdamı yeterince sağlanmamaktadır. Erişebilirlik, eksiklikler ve önyargılar engelli bireylerin çalışma hayatında kalıcı olmasını zorlaştırmaktadır." dedi.

'EĞİTİMLE ÇALIŞMA HAYATI ARASINDAKİ BAĞ GÜÇLENDİRİLMELİDİR'

Irgat " Genç işsizliği artmaya devam etmektedir. Her yıl binlerce genç mezun olmakta ancak iş bulamamakla ya da düşük ücretlere mahkum kalmaktadır. Birçok genç güvencesiz ve geçici işlerde çalışmak zorunda kalmaktadır. Gençlerin emeğinin karşılıksız kalmasına izin verilmemelidir. Nitelikli istihdam alanları oluşturulmalı, eğitimle çalışma hayatı arasındaki bağ güçlendirilmelidir. Çocuk işçiliğiyle mücadele güçlendirilmelidir. Bugünün emeklileri geçmişin emekçileridir. Yıllarca çalışmış insanlar bugün geçim sıkıntısı yaşamaktadır. Emekli aylıkları temel ihtiyaçları karşılamaya yetmemektedir. Emeklilik yoksulluk değil, onurlu bir yaşam dönemi olmalıdır ki acilen bunu bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı