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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Soma Maden Şehitliği'ni ziyaret etti

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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Soma Maden Şehitliği'ni ziyaret etti
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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, sendika yöneticileriyle birlikte Soma Maden Şehitliği'ni ziyaret ederek 2014'teki faciada yaşamını yitiren 301 maden işçisini andı. Atalay, "Alın teriyle, helal rızık peşinde koşarken hayatını kaybeden madenci kardeşlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" dedi.

(ANKARA) - TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, sendika yöneticileriyle birlikte Soma Maden Şehitliği'ni ziyaret ederek 2014'teki faciada yaşamını yitiren 301 maden işçisini andı. Atalay, "Alın teriyle, helal rızık peşinde koşarken hayatını kaybeden madenci kardeşlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" dedi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Soma Maden Şehitliği'ni ziyaret ederek 2014 yılında meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 301 maden şehidini andı. Atalay'a, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Şeref Zeyrek ve şube yöneticileri ile Tes-İş Sendikası yöneticileri eşlik etti. TÜRK-İŞ'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, anma programının ardından Atalay şu açıklamayı yaptı:

"Türk-İş Yönetim Kurulu ve sendika yöneticilerimizle birlikte, Soma'da yaşamını yitiren 301 maden şehidimizin aziz hatıralarını yaşatmak adına şehitliğimizi ziyaret ettik. Alın teriyle, helal rızık peşinde koşarken hayatını kaybeden madenci kardeşlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Soma şehitlerimiz başta olmak üzere tüm maden şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm madenci camiasına bir kez daha başsağlığı ve sabır dileriz."

Kaynak: ANKA
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